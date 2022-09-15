Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Шымкенте преступная группа заработала 150 млн тенге на торговле людьми

Преступная группа из 11 человек задержана МВД за торговлю людьми Фото: Zakon.kz
Министерством внутренних дел РК задержана преступная группа из 11 человек за торговлю людьми, сообщает Zakon.kz.

Как следует из публикации с сайта polisia.kz, всего задержано 11 человек, которые сейчас находятся под стражей в следственном изоляторе Шымкента.

Предварительная сумма дохода преступников, по информации на сегодняшний день, составляет около 150 млн тенге, – говорится в сообщении.

По данному факту полицией Шымкента возбуждено 18 уголовных дел:

  • два – по ст. 262 ч. 1, 2 УК РК ("Создание и участие в ОПГ"),

  • пять – по ст. 128 УК РК ("Торговля людьми"),

  • пять – по ст. 134 ч. 3 УК РК ("Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией"),

  • два – по ст. 308 УК РК ("Вовлечение в занятие проституцией"),

  • три – по ст. 309 УК РК ("Притоносодержание и сводничество"),

  • один – по ст. 297 УК РК ("Приобретение, хранение, перевозка наркотических средств").

Следствием установлено, что преступная деятельность осуществлялась в трех городах – Шымкенте, Туркестане и Таразе.

Роли в группе были четко расписаны. Ее организаторами являлись три сестры, которые вместе с доверенными лицами занимались координацией преступной деятельности. Угрозами и шантажом, "штрафами" за малейшие провинности принуждали к употреблению синтетических наркотиков и оказанию сексуальных услуг за вознаграждение, а также различный товар (сотовые телефоны, одежду, продукты), – следует из сообщения.

В ходе расследования установлено, что поиском молодых женщин и девушек занимались "вербовщики". Они находили девушек через соцсети из Караганды, Семея, Атырау, Шымкента, Тараза, Кызылорды и Туркестанской области. В свою очередь организаторы преступной группы оплачивали расходы на приобретение билетов и проживание.

За дисциплину девушек и ведение учета и кассы отвечали "администраторы" и "операторы-кассиры". Они же принимали "клиентов", которых находили по объявлениям в интернете.

Среди жертв сексуального трафика 14 потерпевших девушек в возрасте от 17 до 25 лет, в том числе шесть несовершеннолетних. Девушек держали на съемных квартирах, где подвергали к занятию проституцией. В ряде случаев подозреваемые возили девушек в гостиницы и сауны, сопровождая их лично, – уточняется в публикации.

Как установлено следствием, чтобы успокоить родственников, девушки говорили родителям, что подрабатывают няньками, присматривая за детьми. В некоторых случаях организаторы ездили "для знакомства" к родителям девушек и убеждали их, что являются родителями детей, которым в силу их занятости необходим присмотр нянек.

Расследование продолжается.

26 июля стало известно, что в Казахстане в 2023 году разработают законопроект о противодействии торговле людьми.

Читайте также

На 1,2 млн тенге обманул мошенник жительницу Павлодара

Лихач, пытавшийся прославиться в TikTok, выплатит штраф в Таразе

Домработница украла из сейфа 61 млн тенге и потратила их на себя в ВКО

Динара Халдарова
МВД РК Казахстан Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
кто освобождается от налога на имущество
Кто освобождается от уплаты налога на имущество
Экономист предсказал крупнейший в истории крах
Экономист предсказал крупнейший в истории крах рынка
как будут назначаться пособия детям до 1,5 лет
Как будут назначать пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет
торги на бирже
Доллар еще подорожал на торгах 14 сентября
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления