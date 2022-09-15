В Шымкенте преступная группа заработала 150 млн тенге на торговле людьми

Министерством внутренних дел РК задержана преступная группа из 11 человек за торговлю людьми, сообщает Zakon.kz.

Как следует из публикации с сайта polisia.kz, всего задержано 11 человек, которые сейчас находятся под стражей в следственном изоляторе Шымкента.

Предварительная сумма дохода преступников, по информации на сегодняшний день, составляет около 150 млн тенге, – говорится в сообщении.

По данному факту полицией Шымкента возбуждено 18 уголовных дел:

два – по ст. 262 ч. 1, 2 УК РК ("Создание и участие в ОПГ"),

пять – по ст. 128 УК РК ("Торговля людьми"),

пять – по ст. 134 ч. 3 УК РК ("Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией"),

два – по ст. 308 УК РК ("Вовлечение в занятие проституцией"),

три – по ст. 309 УК РК ("Притоносодержание и сводничество"),

один – по ст. 297 УК РК ("Приобретение, хранение, перевозка наркотических средств").

Следствием установлено, что преступная деятельность осуществлялась в трех городах – Шымкенте, Туркестане и Таразе.

Роли в группе были четко расписаны. Ее организаторами являлись три сестры, которые вместе с доверенными лицами занимались координацией преступной деятельности. Угрозами и шантажом, "штрафами" за малейшие провинности принуждали к употреблению синтетических наркотиков и оказанию сексуальных услуг за вознаграждение, а также различный товар (сотовые телефоны, одежду, продукты), – следует из сообщения.

В ходе расследования установлено, что поиском молодых женщин и девушек занимались "вербовщики". Они находили девушек через соцсети из Караганды, Семея, Атырау, Шымкента, Тараза, Кызылорды и Туркестанской области. В свою очередь организаторы преступной группы оплачивали расходы на приобретение билетов и проживание.

За дисциплину девушек и ведение учета и кассы отвечали "администраторы" и "операторы-кассиры". Они же принимали "клиентов", которых находили по объявлениям в интернете.

Среди жертв сексуального трафика 14 потерпевших девушек в возрасте от 17 до 25 лет, в том числе шесть несовершеннолетних. Девушек держали на съемных квартирах, где подвергали к занятию проституцией. В ряде случаев подозреваемые возили девушек в гостиницы и сауны, сопровождая их лично, – уточняется в публикации.

Как установлено следствием, чтобы успокоить родственников, девушки говорили родителям, что подрабатывают няньками, присматривая за детьми. В некоторых случаях организаторы ездили "для знакомства" к родителям девушек и убеждали их, что являются родителями детей, которым в силу их занятости необходим присмотр нянек.

Расследование продолжается.

26 июля стало известно, что в Казахстане в 2023 году разработают законопроект о противодействии торговле людьми.