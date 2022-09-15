В Уральске прошел показ Uralsk Fashion Week

В Уральске прошел показ модных коллекций дизайнеров из Казахстана и Кыргызстана, приуроченный к празднованию Дня города, в котором приняли участие уральские дизайнеры, а также известные мастера из городов Актау, Атырау.

Организатор показа, основатель международной модельной школы "GS Production" Гульназ Смаилова рассказала, что на Uralsk Fashion Week свои коллекции представили уральские дизайнеры Жамиля Утепкалиева, Гулим Енсегенова, Бота Адиетова, а также дизайнеры Ирина Нейбарт из Атырау, Анар Махсут из Актау, Апал Ахматбекова из Бишкека (Кыргызстан).

Кстати, Уральск входит в пятерку городов Казахстана, где проходят показы модных коллекций казахстанских дизайнеров Kazakhstan Fashion Week, и является официальным партнером Kazakhstan Fashion Week.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Почетными гостями мероприятия стали президент "Аfweu fashion week cappadokia", основатель различных этнических Недель мод в Европе и Азии, турецкий дизайнер Айдын Ачик и руководитель модельного агентства "Бриллиант" в Актобе, партнер Kazakhstan Fashion Week в Актобе Азамат Саин. На показе Айдын Ачик выберет двух дизайнеров, которые примут участие в показах Fashion Week в Стамбуле и Каппадокии (Турция). Гульназ Смаилова

Как отметил гость показа Айдын Ачик, казахстанские дизайнеры отличаются тем, что в их коллекциях преобладает этнический, самобытный стиль, в котором тонкой нитью переплетаются разные техники, дающие в итоге собственный бренд, эксклюзивность одежды.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Отметим, что fashion-индустрия не стоит на месте, развивается, предоставляя молодым талантам прекрасные возможности для продвижения. Например, дизайнер Жамиля Утепкалиева в прошлом году довольно успешно продемонстрировала свой талант на выставке "ЭКСПО-2021" в Дубае. Участие в показах вдохновляет талантливую девушку, дает ей идеи и новые задумки дальнейшей работы.

У меня есть свое ателье в селе Подстепное Теректинского района, по профессии я дизайнер одежды, окончила университет в Уральске. Участвовала уже во многих модных показах, это дает определенный опыт в работе. В свои коллекции стараюсь внести что-то свое, оригинальное. Brend by Zhamilya уже узнаваем, а такие модные показы дают возможность показать себя, познакомиться с единомышленниками, научиться чему-то новому, – говорит молодой дизайнер.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Азамат Саин, партнер Kazakhstan Fashion Week в Актобе, подчеркнул, что в Казахстане много талантливой молодежи, которой необходима поддержка, и показы мод отличная возможность показать свои дизайнерские возможности, обменяться опытом и раскрыть себя как личность.

Например, дизайнер Ирина Нейбарт из Атырау представила детскую коллекцию, и одежду для семьи family look. Она не впервые приезжает в Уральск, ее бренд пользуется популярностью среди горожан.

Пока я шью только для девочек, женщин. С большим интересом сейчас изготавливаем верхнюю одежду. Работаю на протяжении почти 8 лет и замечаю, что сейчас дизайнеры с интересом участвуют в модных показах, так как это дает большое преимущество в будущем, узнаваемость бренда и наращивание опыта. Ирина Нейбарт

Уральская публика с интересом созерцала коллекции одежды, которые дизайнеры подготовили под особое время года – осень. У каждой коллекции был свой стиль, шарм, сочетание классики и модных тенденций в мире моды.

Работа дизайнеров на показе была отмечена благодарственными письмами от акима Уральска Миржана Сатканова.