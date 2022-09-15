В ЗКО реализуют пилотный проект "Одно село – один продукт"

Пилотный проект в регионе проводится по инициативе Национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Более 50 предпринимателей области, участвующих в проекте, приняли участие в областной ярмарке-выставке, где представили свою продукцию.

В открытии мероприятия принял участие первый заместитель акима области Арман Утегулов.

Проект в пилотном режиме с марта 2022 года реализуется на базе четырех областей – Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Мангистауской.

За полгода работы Палата предпринимателей ЗКО совместно с Советом деловых женщин изучили возможности западноказахстанских производителей, народных умельцев в каждом районе, собрав под своим крылом лучших мастеров.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Директор Палаты предпринимателей ЗКО Нуржан Максотов уточнил, что главная цель проекта – поиск уникальной продукции в регионе, стимул для развития производства местных товаров и продуктов, а также объединение казахстанских производителей, использующих только местное сырье.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Основными критериями отбора при внедрении модели "Одно село – один продукт" является использование местного возобновляемого сырья для производства, ручной труд либо использование простых инструментов, а также высокое качество произведенного товара и ориентация на рыночный спрос. По итогам выставки мы будем оказывать дальнейшее содействие местным предпринимателям в развитии путей для выхода на международные рынки, чтобы сделать местный бренд узнаваемым. Нуржан Максотов

По словам первого заместителя акима области Утегулова, данный проект очень нужен для местных товаропроизводителей, ведь они производят экологически чистую продукцию, пользующуюся огромным спросом сейчас. Он пожелал предпринимателям успехов в работе, реализации всех задуманных планов.

Выставка изделий ручной работы проходила с участием международных экспертов, в составе которых – представитель Японского агентства по международному сотрудничеству Jica, автор проекта Харагучи Акихис.

В 4-х пилотных регионах он отбирает перспективные направления для дальнейшего сотрудничества и сопровождения, осуществляет мониторинг и экспертную оценку товаров и продуктов, которые были представлены на выставке. Эксперт из Японии поделился опытом развития малого и среднего бизнеса в сельской местности в рамках проекта "Одно село – один продукт", реализуемого в Кыргызстане.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Используя подход "Одно село – один продукт" при производстве товаров с применением имеющихся местных ресурсов, обеспечивается продвижение продукции, усиливается контроль за качеством, вовлекаемость в бизнес сельских жителей, открытие нужных производств. Казахстанская модель будет базироваться на выявлении наиболее перспективных проектов в регионах и встраивании в существующие производственные цепочки добавленных стоимостей местного МСБ: крестьянские хозяйства, производственные предприятия, – заявил эксперт.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

На областной выставке товаров местные производители представили молочную продукцию, мед разных сортов, кулинарные сладости, одежду, обувь, кухонную утварь и многое другое.