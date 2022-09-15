В Жамбылской области предотвращен вооруженный конфликт с участием 8 человек

Фото: скриншот видео

В Жамбылском районе Жамбылской области на территории АЗС 12 сентября группа лиц в возрасте от 30 до 43 лет намеревалась выяснить отношение. На место прибыли сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью областного департамента полиции, сообщает Zakon.kz.

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