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В Жамбылской области предотвращен вооруженный конфликт с участием 8 человек

В Жамбылской области предотвращен вооруженный конфликт с участием 8 человек Фото: скриншот видео
В Жамбылском районе Жамбылской области на территории АЗС 12 сентября группа лиц в возрасте от 30 до 43 лет намеревалась выяснить отношение. На место прибыли сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью областного департамента полиции, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, территорию АЗС оцепили, а участников конфликта задержали и обыскали.

В результате операции у задержанных изъято охотничье оружие. В ходе предварительного следствия установлены участники конфликта – восемь человек.Пресс-служба ДП Жамбылской области

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 287 УК РК "Незаконное хранение и перевозка оружия".

В областном ДП отметили, что назначена экспертиза.

В конце июня в Акмолинской области на автодроме произошел вооруженный конфликт. В ходе предварительного следствия были установлены участники конфликта – 15 человек, жители Кокшетау и Караганды от 22 до 40 лет. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 287 УК РК "Незаконное хранение и перевозка оружия".

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Динара Халдарова
Жамбылская область
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