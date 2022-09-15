"Актобе" отрывается от преследователей в чемпионской гонке КПЛ
Фото: Instagram/fcaktobe_official
По итогам первого игрового дня 20-го тура казахстанского чемпионата среди команд Премьер лиги "Актобе" сделал еще один шаг на пути к золотым медалям турнира. И в этом западноказахстанцам помог действующий чемпион страны "Тобол", который переиграл в Нур-Султане "Астану", сообщает Zakon.kz.
"Актобе" в 20-м туре обыграл неуступчивый "Тараз" с минимальным счетом –1:0. Единственный гол в этом поединке на 73-й минуте забил Сердер Сердеров, что позволило актюбинцам укрепить свое преимущество в турнирной таблице КПЛ, у них 42 очка после 20-ти игр.
Центральный матч всего 20-го тура прошел в столице Казахстана, где стретились основные преследователи актюбинцев – "Астана" и "Тобол". Столичные футболисты потерпели поражение с новым наставником Григорий Бабаяном – 1:2.
Матчи второго игрового дня 20-го тура первенства КПЛ пройдут 15 сентября.
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