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"Актобе" отрывается от преследователей в чемпионской гонке КПЛ

Футбол, победа, Актобе Фото: Instagram/fcaktobe_official
По итогам первого игрового дня 20-го тура казахстанского чемпионата среди команд Премьер лиги "Актобе" сделал еще один шаг на пути к золотым медалям турнира. И в этом западноказахстанцам помог действующий чемпион страны "Тобол", который переиграл в Нур-Султане "Астану", сообщает Zakon.kz.

"Актобе" в 20-м туре обыграл неуступчивый "Тараз" с минимальным счетом –1:0. Единственный гол в этом поединке на 73-й минуте забил Сердер Сердеров, что позволило актюбинцам укрепить свое преимущество в турнирной таблице КПЛ, у них 42 очка после 20-ти игр.

Центральный матч всего 20-го тура прошел в столице Казахстана, где стретились основные преследователи актюбинцев – "Астана" и "Тобол". Столичные футболисты потерпели поражение с новым наставником Григорий Бабаяном – 1:2.

После этой неудачи столичный коллектив отстает от "Актобе" на 5 очков, а "Тобол" – на 7 баллов.

Матчи второго игрового дня 20-го тура первенства КПЛ пройдут 15 сентября.

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