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В Уральске перинатальный центр получил новое оборудование

врачи перинатальный центр Уральск Фото: пресс-служба акимата Уральска
В Уральске перинатальный центр Западно-Казахстанской области получил новое оборудование для спасения жизни малышей, рожденных с тяжелой асфиксией.

По данным пресс-службы городского акимата, ежегодно в ОПЦ принимают свыше 6 тысяч родов, врачи отделения интенсивной терапии и реанимации выхаживают около 300 новорожденных. За текущий период 2022 года пролечено 176 малышей, которые родились с гипоксией, то есть получившие недостаток кислорода во внутриутробном развитии.

Стоит отметить, что это пятый по счету аппаратный комплекс, который передается в регионы от имени группы компаний АО "Самрук-Қазына" при спонсорской поддержке фонда Samruk-Kazyna Trust. С помощью этого оборудования врачи смогут добиться защиты головного мозга новорожденных от необратимых повреждений, вызванных тяжелыми формами гипоксии.

врач Уральск

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Сертификат аппаратного комплекса был передан благотворительным фондом AYALA директору областного перинатального центра Жанне Дильмановой.

Перинатальный центр работает с 1985 года. Оснащение центра достаточное, но износ оборудования составляет уже 63%. Из общего количества родов в ЗКО на ОПЦ приходится около 50%, хорошие показатели выживаемости среди новорожденных. Например, с 2019 по 2021-й год с 36,6% до 41% увеличились показатели выживаемости среди новорожденных в весовой категории до 1 кг, от полутора до 2,5 кг – с 98% до 99%. Современное оборудование позволит нам выхаживать малышей, рожденных с асфиксией. За последние три года в Центре родились 9 новорожденных, нуждающихся в механической гипотермии.Жанна Дильманова

Вице-президент фонда AYALA по коммуникациям Наталья Еськова отметила, что при поддержке Минздрава РК они обеспечивают казахстанские больницы современным оборудованием, которое помогает именно в снижении инвалидности детей с рождения, на сегодня в стране 98 тысяч детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.

центр Уральск

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Врачи-неонатологи пояснили, что терапевтическую гипотермию необходимо применять в первые часы жизни новорожденного. До появления таких аппаратов медработникам приходилось использовать подручные средства: младенцев обкладывали пакетами со льдом или холодной водой, поддерживая необходимую для спасения центральной нервной системы низкую температуру их тела. Новый аппарат в автоматическом режиме снимает эту огромную нагрузку, позволяя контролировать у младенцев метаболизм и восстановление клеток в пораженных участках головного мозга.

Совместный проект "Управляемая гипотермия" фондов Samruk-Kazyna Trust и AYALA стартовал в 2020 году. Медицинским оборудованием обеспечены отделения реанимации 6 областных перинатальных центров.

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