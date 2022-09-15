Почти 2 млн казахстанцев еще не уплатили налог на имущество

1 октября 2022 года истекает срок уплаты налога на имущество собственниками недвижимого имущества и земельных участков за 2021 год. Всего полмесяца осталось до окончания сроков уплаты налога, однако еще 37,5% казахстанцев не торопятся выполнить налоговое обязательство, сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета госдоходов МФ РК, уведомления по предстоящим суммам налога были направлены собственникам в июле месяце этого года. Кроме того, пользователям мобильного приложения "Каспи банк" уведомления направлены повторно в виде PUSH-уведомлений.

Вместе с тем на сегодняшний день порядка 1,8 млн собственников (или 37,5%) не уплатили налог на имущество на сумму 7,1 млрд тенге за 2021 год. В связи с чем Комитет государственных доходов напоминает, что со 2 октября 2022 года должникам будут направлены уведомления о налоговой задолженности. Комитет госдоходов МФ РК

Как отметили в КГД, по суммам задолженности более 1 МРП (3063 тенге) через 30 рабочих дней после вручения уведомления будет направлен налоговый приказ о принудительном взыскании задолженности, который через 5 рабочих дней передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям.

При этом частными судебными исполнителями, кроме суммы задолженности, дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы налоговой задолженности, не говоря уже о неудобствах, вызванных арестом счетов и ограничением на выезд, отметили в КГД.

Уплатить налог можно через мобильные приложения e-Salyq Azamat и банков второго уровня, портал электронного правительства, а также наличными деньгами в отделениях банков второго уровня или платежных терминалах, а также с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах.