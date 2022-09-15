Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Почти 2 млн казахстанцев еще не уплатили налог на имущество

Почти 2 млн казахстанцев еще на заплатили налог на имущество Фото: Zakon.kz
1 октября 2022 года истекает срок уплаты налога на имущество собственниками недвижимого имущества и земельных участков за 2021 год. Всего полмесяца осталось до окончания сроков уплаты налога, однако еще 37,5% казахстанцев не торопятся выполнить налоговое обязательство, сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета госдоходов МФ РК, уведомления по предстоящим суммам налога были направлены собственникам в июле месяце этого года. Кроме того, пользователям мобильного приложения "Каспи банк" уведомления направлены повторно в виде PUSH-уведомлений.

Вместе с тем на сегодняшний день порядка 1,8 млн собственников (или 37,5%) не уплатили налог на имущество на сумму 7,1 млрд тенге за 2021 год. В связи с чем Комитет государственных доходов напоминает, что со 2 октября 2022 года должникам будут направлены уведомления о налоговой задолженности.Комитет госдоходов МФ РК

Как отметили в КГД, по суммам задолженности более 1 МРП (3063 тенге) через 30 рабочих дней после вручения уведомления будет направлен налоговый приказ о принудительном взыскании задолженности, который через 5 рабочих дней передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям.

При этом частными судебными исполнителями, кроме суммы задолженности, дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы налоговой задолженности, не говоря уже о неудобствах, вызванных арестом счетов и ограничением на выезд, отметили в КГД.

Уплатить налог можно через мобильные приложения e-Salyq Azamat и банков второго уровня, портал электронного правительства, а также наличными деньгами в отделениях банков второго уровня или платежных терминалах, а также с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах.

Читайте также

Более 6 млрд тенге заплатили иностранные компании по "налогу на Google"

В КГД напомнили о сроках сдачи декларации о доходах и имуществе

Кто освобождается от уплаты налога на имущество

Лариса Черненко
МФ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
как будут назначаться пособия детям до 1,5 лет
Как будут назначать пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет
кто освобождается от налога на имущество
Кто освобождается от уплаты налога на имущество
советник акима
Скончался советник акима Алматы
торги на бирже
Доллар еще подорожал на торгах 14 сентября
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления