Жамиля Бакбергенова поборется за "золото" мирового первенства

15 сентября в Белграде (Сербия) пройдет пятый соревновательный день Чемпионата мира по борьбе. В одном из финалов выступит представительница Казахстана Жамиля Бакбергенова. Она выйдет на ковер, чтобы завоевать медаль высшей пробы в весе до 72 килограммов, сообщает Zakon.kz.

В решающей схватке спортсменке из Алматинской области будет оппонировать американка Амит Элор. Накануне перед финалом Жамиля была сильнее соперницы из Румынии Александры Николетта Анхель – 12:2.

А в четвертьфинале казахстанка встретилась с представительницей Узбекистана Светланой Окназаровой. Схватка завершилась победой Бакбергеновой техническим преимуществом – 10:0.

Год назад Жамиля Бакбергенова уже боролась в финале ЧМ-2021, где она уступила японке Масако Фуруичи.

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