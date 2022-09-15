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"Древо жизни" посадили главы делегаций VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий

Съезд лидеров мировых и традиционных религий, Нур-Султан, парк Фото: Zakon.kz
Начало новому парку "Мира и Согласия" заложили главы делегаций VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий – они посадили "Древо жизни" и еще более 60 лиственных и хвойных деревьев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В Нур-Султане прошла церемония посадки деревьев в парке "Мира и Согласия" главами делегаций VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Парк Мира и Согласия, Нур-Султан, деревья

Фото: Zakon.kz

Проект осуществляется при поддержке акимата столицы и будет реализован вдоль русла реки Есиль.

НурөСултан, Съезд лидеров мировых и традиционных религий, новый парк

Фото: Zakon.kz

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил, что концепция природно-рекреационного парка символизирует сотрудничество, дружбу и единство между разными конфессиями и национальностями в Казахстане.

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Фото: Zakon.kz

Место выбрано неслучайно. Парк "Мира и Согласия" синхронизируется и гармонизируется с основной идеей съезда. Центральным элементом нового столичного парка станет "Древо жизни". Мы высадили более 60 лиственных и хвойных деревьев – согласно количеству глав делегаций VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Рядом с деревьями установят памятные таблички с высеченной датой закладки парка. Делегаты мероприятия также приняли участие в посадке центрального для всей концепции дерева. Это очень символично и отрадно.Алтай Кульгинов

Как рассказали в Центре урбанистики акимата Нур-Султана, главной идеей проекта является монумент "Древо жизни". Данное сооружение будет выполнено в форме купола, в центре которого планируется расположить лиственное дерево – дуб. Дерево будет окружен спиралью и уступчивым фонтаном – водной гладью.

Нур-Султан, Съезд лидеров мировых и традиционных религий, Древо жизни

Фото: Zakon.kz

Согласно задумке, вода и древо жизни, уходящее корнями в глубь веков, олицетворяют собой общечеловеческую ценность самого воплощения жизни на Земле. Инсталляция тем самым выступает в качестве призыва к согласию, миру и дружбе между всеми людьми на планете, независимо от их вероисповедания. Купол в свою очередь символизирует мир под одним небом. Он будет иметь 4 входные зоны, олицетворяющие 4 стороны света – Юг, Север, Запад, Восток.Центр урбанистики акимата Нур-Султана

Нур-Султан, Съезд лидеров мировых и традиционных религий, парк

Фото: Zakon.kz

На стены купола будут нанесены изображения, демонстрирующие создание мира, события из истории Казахстана, а также знаменитые древние наскальные рисунки – петроглифы, обнаруженные на территории нашей страны, как послание современному поколению. Спираль вокруг дерева соединяет небо (купол) и землю (водную гладь), тем самым передавая мысль о тонкости и хрупкости мира.

Нур-Султан, Съезд лидеров мировых и традиционных религий, парк

Фото: Zakon.kz

Окончание строительства парка и его ввод в эксплуатацию запланированы на 2023 год.

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