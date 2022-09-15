FAQ с врачом: все о никотине, его воздействии на организм и об опасности табачного дыма

Врач-кардиолог Гинтаутас Кентра рассказал, как никотин действует на организм, а также ответил на вопросы о табачном дыме и раке легкого и почему именно дым является "убийцей" курильщика.

В Сети и различных изданиях периодически можно прочесть комментарии известных врачей о том, что причиной рака у курильщиков является не никотин, а что-то другое. Другие пишут, что именно никотин способен убить даже лошадь. Где правда?

По словам врача, "никотин убивает лошадь" – это старая байка из 1970-х. На самом деле основную опасность при курении несут продукты горения, то есть табачный дым. Дело даже не в том, что он табачный. При горении любой растительной органики (вы можете поджечь траву, листья, деревья) выделяется дым, содержащий определенное количество химических соединений.

Например, по научным данным, при горении табака выделяется более 6 тысяч химических веществ, около ста из них крайне опасны. В частности, выделяются канцерогенная смола и угарный газ, которые и вызывают онкологические заболевания у курильщика (в большинстве случаев – рак легких). Никотин не обладает канцерогенным действием и с онкологией его воздействие не связано. Хотя он провоцирует спазмы мелких сосудов, что с годами может приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям. Не более того.

Специалист отмечает, что в изделиях с нагреваемым табаком (ИНТ) нет процесса горения, но есть никотин. Достаточно ли этого, чтобы снизить вред, ведь никотин остается?

Гинтаутас Кентра, фото: из архива Ассоциации "Денсаулык"

Врач приводит пример: в Европе меньше всего болеют раком легких жители Швеции, где традиционно меньше курят сигареты, а больше используют жевательный табак (так называемый снюс). Получая из снюса никотин в тех же количествах, что и курильщики сигарет, шведы не вдыхают дым. И не болеют раком. Связь очевидная: нет дыма – нет рака легких. Так же и с системами нагревания табака: в них ведь дыма тоже нет.

Правда ли, что в системах нагревания табака никотина содержится больше, чем заявляют некоторые производители? Это не опасно?

По количеству никотина, продолжает врач, есть разные исследования, и данные также разнятся.

Вы можете измерить никотин в двух разных сигаретах: если в одной сигарете фильтр более плотный – она пропустит меньше дыма и никотина, а другая, с менее плотным фильтром, пропустит больше. Что же касается ИНТ, здесь данные также могут различаться. Но дело в другом. Кто-то "накуривается" целым стиком, а кому-то достаточно и половины стика. Так же и с сигаретой: одному необходима пачка в день, а другому хватает половины пачки. Любой курильщик, получив достаточное количество никотина, заканчивает курить. Поэтому утверждения, что та или иная концентрация опасна, – из разряда дилетантских.

Приводят ли электронные сигареты и системы нагревания табака к развитию хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ)?

Ряд исследователей, в том числе и ученые итальянского Катанийского университета, пришел к выводам, что у пациентов с ХОБЛ при переходе на бездымные источники никотина быстро и выраженно снижается количество обострений. То есть переход на бездымные источники никотина позволяет остановить процесс дальнейшего повреждения легочной ткани.

Есть ли данные, что молодые люди до 25 лет более подвержены негативному влиянию бездымных альтернатив? Как в целом они влияют на молодой организм?

Они вредны, но гораздо вреднее табачный дым при курении сигареты. Лучше, конечно, бездымные гаджеты, они менее вредны, если, конечно, это сертифицированный продукт от официального производителя. К сожалению, подростки и молодежь часто приобретают контрафактные гаджеты (вейпы, одноразовые электронные сигареты) от неизвестных производителей, потому что они дешевле. Применяемые в них жидкости неизвестного происхождения и состава могут быть очень опасны – вплоть до смертельных случаев, что подтвердили известные происшествия в США.