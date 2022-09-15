Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Женщина оформляла кредиты на своих знакомых в ВКО

Женщина оформляла кредиты на своих знакомых в ВКО Фото: Zakon.kz
В Восточно-Казахстанской области женщина оформила кредиты на семерых человек, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП ВКО, в полицию обратились две женщины. Они заявили, что их знакомая оформила на них товарный кредит на 2 млн 270 тысяч тенге.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозревая была задержана.

Как установили полицейские, пострадали еще пять человек. Общая сумма ущерба – 7,4 млн тенге.

Подозреваемая признала свою вину. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Читайте также

Убийство подростка расследуют в Кентау

В Индии автобус со школьниками и студентами упал в ущелье

Пожары в Костанайской области: арестован глава лесхоза

Анастасия Стативкина
Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
как будут назначаться пособия детям до 1,5 лет
Как будут назначать пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет
кто освобождается от налога на имущество
Кто освобождается от уплаты налога на имущество
советник акима
Скончался советник акима Алматы
торги на бирже
Доллар еще подорожал на торгах 14 сентября
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления