Женщина оформляла кредиты на своих знакомых в ВКО

В Восточно-Казахстанской области женщина оформила кредиты на семерых человек, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП ВКО, в полицию обратились две женщины. Они заявили, что их знакомая оформила на них товарный кредит на 2 млн 270 тысяч тенге.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозревая была задержана.

Как установили полицейские, пострадали еще пять человек. Общая сумма ущерба – 7,4 млн тенге.

Подозреваемая признала свою вину. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данному факту проводится досудебное расследование.