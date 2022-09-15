Российского пенсионера МВД заподозрили в организации убийства жены

Пенсионер МВД является основным подозреваемым в убийстве жены в Новой Москве. Его, по данным Следственного комитета России, задержали, сообщает Zakon.kz.

Убийство супруги подозреваемого произошло 5 сентября.

Мужчина позднее рассказал telegram-каналу "112", что в тот день вместе с женой прогуливались с собакой. Во время променада неизвестный прохожий обратился к ним с замечанием касательно собаки. Жена вступила в спор с мужчиной, а муж стал уходить с собакой в сторону дома. Затем, по его словам, последовали выстрелы, и жена уже была без сознания. Медики, приехавшие на место происшествия, констатировали ее смерть.

Еще одним фактом этой трагической истории значится госпитализация пенсионера. Мужчина не смог доехать до следователей на допрос из-за различных травм: ушиба ног, ссадин кистей и голеней, а также тупой травмы живота.

После работы следователей стало известно, что убийство было продумано и совершено из корыстных целей. Сыщики установили и задержали подозреваемых в убийстве: среди них – 52-летний супруг погибшей.

Одной из версий совершенного преступления рассматривается желание супруга завладеть имуществом погибшей. ГУ МВД России по Москве

Расследование продолжается.

В свою очередь, согласно публикации Ren.tv, задолго до произошедшего мужчина обратился к другу с просьбой организовать убийство жены. Тот не смог пойти на отчаянный шаг, но нашел киллера. Сыщики установили исполнителя убийства: он в розыске.