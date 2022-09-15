Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Российского пенсионера МВД заподозрили в организации убийства жены

задержания Москва МВД пенсионер убийство Фото: pexels
Пенсионер МВД является основным подозреваемым в убийстве жены в Новой Москве. Его, по данным Следственного комитета России, задержали, сообщает Zakon.kz.

Убийство супруги подозреваемого произошло 5 сентября.

Мужчина позднее рассказал telegram-каналу "112", что в тот день вместе с женой прогуливались с собакой. Во время променада неизвестный прохожий обратился к ним с замечанием касательно собаки. Жена вступила в спор с мужчиной, а муж стал уходить с собакой в сторону дома. Затем, по его словам, последовали выстрелы, и жена уже была без сознания. Медики, приехавшие на место происшествия, констатировали ее смерть.

Еще одним фактом этой трагической истории значится госпитализация пенсионера. Мужчина не смог доехать до следователей на допрос из-за различных травм: ушиба ног, ссадин кистей и голеней, а также тупой травмы живота.

После работы следователей стало известно, что убийство было продумано и совершено из корыстных целей. Сыщики установили и задержали подозреваемых в убийстве: среди них – 52-летний супруг погибшей.

Одной из версий совершенного преступления рассматривается желание супруга завладеть имуществом погибшей.ГУ МВД России по Москве

Расследование продолжается.

В свою очередь, согласно публикации Ren.tv, задолго до произошедшего мужчина обратился к другу с просьбой организовать убийство жены. Тот не смог пойти на отчаянный шаг, но нашел киллера. Сыщики установили исполнителя убийства: он в розыске.

Читайте также

Из Казахстана в ОАЭ пытались вывезти золото на 84 млн тенге

Житель Тараза несколько раз выстрелил из ружья на свадьбе

В Актау парней избили самодельной булавой и битой

Анастасия Московчук
Москва
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
как будут назначаться пособия детям до 1,5 лет
Как будут назначать пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет
астрология везунчики счастье рейтинг
Астрологи озвучили любимчиков фортуны среди знаков зодиака
кто освобождается от налога на имущество
Кто освобождается от уплаты налога на имущество
советник акима
Скончался советник акима Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления