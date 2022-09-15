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Когда дадут отопление в Нур-Султане

отопление Нур-Султан Фото: Zakon.kz
Заместитель руководителя столичного управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства на брифинге в акимате рассказал, когда начнется отопительный сезон в Нур-Султане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Багдат Байсадыков заявил, что ведется плановая работа по подготовке объектов жизнеобеспечения столицы к новому отопительному сезону.

На стадии завершения находится подготовка объектов образования и здравоохранения. Работы по ним планируется завершить до 23 сентября. По жилому фонду готовность составляет 85% – готовы 2557 из 2999 домов. Акиматом активно ведется работа по подготовке данных домов совместно с ОСИ и обслуживающими компаниями. Багдат Байсадыков

В целом, по его словам, нет установленной даты подачи тепла: отопление в столице дадут при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха +10 градусов и ниже в течение пяти суток. Соответствующее решение принимается городским акиматом.

При этом он добавил, что последние два года отопительный сезон в Нур-Султане начинался в конце сентября.

Говоря об обеспечении населения углем, спикер сообщил, что в городе имеется 14 точек продажи, где свою деятельность осуществляют восемь компаний-реализаторов.

На сегодня имеется запас угля для населения в объеме более 20,8 тыс. тонн. Просим жителей уже сегодня начать покупать уголь для недопущения ажиотажа в период похолодания. Багдат Байсадыков

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