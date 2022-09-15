Честная конкуренция кандидатов в президенты Казахстана даст новый импульс политическим реформам

Кандидат юридических наук, член Высшего судебного совета РК Жаннетта Калишева считает, что здоровая и честная конкуренция между кандидатами в президенты на предстоящих выборах позволит политической системе развиваться дальше, сообщает Zakon.kz.

Обратившись к международной практике стран с однократным институтом президента и с таким сроком, представляется возможным остановиться на Пятой Французской Республике, когда Конституция 1958 года закрепила семилетний срок президентского правления. На данный пост вступил генерал Шарль Де Голь. Этот период для Французской Республики ознаменовался внутренней стабильностью, продвинутой экономикой, усилением международной роли и независимости. Жаннетта Калишева

Поэтому, по ее словам, мировая практика дает пример, когда демократические конституционные преобразования и поддержка демократических сил, экономические реформы в комплексе дадут позитивный результат.

Президент объявил открыто, что в современных условиях реализуется курс политической модернизации и политических реформ. На мой взгляд, глава государства показывает, что он готов пойти на выборы и не боится конкуренции между кандидатами в президенты. Семилетний срок позволит сбалансировать намеченные главой государства реформы как государственного управления, решения социально- экономических и политических вопросов. Только здоровая и честная конкуренция между кандидатами в президенты, без использования административных ресурсов, доверие избирателей, качественное исполнение полномочий даст новый импульс политическим реформам и преобразованиям. Жаннетта Калишева

Аналогичного мнения придерживается также доктор юридических наук, член рабочей группы по выработке предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию РК Индира Аубакирова.

Из предложений политического характера стоит отметить инициативу главы государства о проведении досрочных президентских выборов этой осенью и последующем внесении конституционной поправки, связанной с установлением однократного семилетнего срока пребывания в должности президента РК. Подобный срок обосновывается необходимостью реализации целей модернизации Казахстана, актуальностью сохранения набранного темпа реформ. Запрет на переизбрание одного и того же лица президентом призван существенно снизить риски монополизации власти. Индира Аубакирова

Она добавила, что в зарубежном конституционном законодательстве имеются соответствующие прецеденты. Так, среди стран СНГ подобная норма установлена в Армении. Согласно данным Венецианской комиссии установлен абсолютный запрет на переизбрание президентом одного и того же лица в Колумбии, Республике Корея, Мексике и на Мальте.

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Выступая с Посланием к народу страны на совместном заседании палат парламента 1 сентября 2022 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные выборы президента осенью 2022 года. Также он еще предложил ограничить срок президентского мандата семью годами без права переизбрания. По его мнению, эта конституционная новелла позволит снизить риски монополизации власти.