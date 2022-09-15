ОДКБ не будет применять военную силу на границе Армении и Азербайджана

О применении военной силы с привлечением Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на границе Армении и Азербайджана речи нет. Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров во время брифинга в четверг, 15 сентября, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Анатолий Сидоров добавил, что в ОДКБ надеются на мирное решение конфликта.

О применении военной силы с привлечением ОДКБ на границе Армении и Азербайджана речи не идет. По той информации, которую я получил, стороны договорились о прекращении огня, и эта договоренность соблюдается. Надеемся, что и дальше процессы будут решаться мирным путем, без применения оружия. Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров

15 сентября миссия отправится для оценки сложившейся обстановки в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана.

Ранее Ереван обвинил Баку в обстреле приграничных городов, в Азербайджане выдвинули Армении обвинения в диверсиях и провокациях.

Армения обратилась к России, ОДКБ и в Совет Безопасности ООН за помощью.

Секретариат ОДКБ высказался по поводу боевых столкновений в ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана. Конфликт, который происходит на границе между Арменией и Азербайджаном, должен решаться дипломатическим путем, заявили в ОДКБ.