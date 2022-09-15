В Атырау началось строительство школы на 900 мест

В микрорайоне Талгайран Атырау начато строительство средней школы на 900 мест. Первый кирпич учреждения, которое будет построено при спонсорской помощи АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум", заложили аким Атырауской области Серик Шапкенов и гендиректор КТК Николай Горбань.

Ввод в эксплуатацию нового учебного заведения планируется в 2024 году, сообщает пресс-служба акима области.

В ходе торжественной церемонии аким области Серик Шапкенов отметил, что строительство новой школы в динамично развивающемся микрорайоне поможет решить проблему дефицита школьных мест в городе.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана сказал: "Качество среднего образования – еще одно важное условие становления успешной нации. Каждому ученику должны быть созданы благоприятные условия для всестороннего обучения и развития. В целом строительство школ должно стать одной из главных задач для правительства и акиматов". Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы заложить фундамент еще одного храма знаний, и все это – для реализации этих важных задач. Главное для нас – добиться качества строительных работ в необходимый срок. Мы следуем принципу "Будущее страны – в руках образованного поколения", это и есть главные инвестиции в будущее. Серик Шапкенов

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Территория будущей школы составляет три гектара. Школа состоит из трех блоков. Планируется, что в первом блоке будут учиться ребята 1-4 классов, во втором – 5-9, в третьем – 10-11 классов.

Новая школа будет оснащена актовым залом на 210 мест, столовой на 312 мест, двумя тренажерными залами и двумя библиотеками, а также медицинским постом. 36 учебных кабинетов вместимостью по 25 учащихся будут оснащены современным оборудованием.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Особое внимание уделено благоустройству внешней территории школы. Здесь планируется построить футбольное поле, беговую дорожку, зону спортивных тренажеров, теннисный корт и стадион с волейбольной площадкой. Также создается пространство для занятий по начальной военной подготовке. Будет парковка для школьных автобусов и частных автомобилей, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

Одна из приоритетных ценностей консорциума – социальная ответственность. Мы, как социально ориентированная компания, постоянно поддерживаем реализацию подобных проектов в районах прохождения нефтепроводной системы КТК. Ежегодно мы вкладываем значительные средства в оказание благотворительной помощи. Генеральный директор КТК Николай Горбань

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум" в период с 2001 по 2022 год выделило на благотворительные мероприятия в Атырауской области порядка 11 млрд тенге. В том числе на строительство и реконструкцию школ, детских садов, медицинских учреждений.