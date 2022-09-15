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Делегация Жамбылской области прибыла в Санкт-Петербург

Жамбылская область Россия Фото: пресс-служба акима Жамбылской области
Жамбылская область Казахстана и Ленинградская область России подписали меморандум о сотрудничестве. По данным акимата, делегация Жамбылской области во главе с Нуржаном Нуржигитовым с рабочим визитом прибыла в Санкт-Петербург.

В рамках рабочего визита состоялась встреча акима Жамбылской области с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Нуржан Нуржигитов поблагодарил губернатора за оказанный теплый прием, выразил уверенность в расширении взаимовыгодного сотрудничества не только между двумя странами, но и между регионами.

сотрудничество

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Товарооборот между Жамбылской областью и Россией в 2021 году составил 263,2 млн долларов, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 40,3%. В том числе экспорт вырос на 45,1% и составил 76,3 млн долларов США, импорт – на 35,4% и составил 186,9 млн долларов. Основными экспортируемыми в Россию товарами являются минеральные и химические удобрения, продукты неорганической химии, ферросплавы, овощи. Основными ввозимыми товарами из соседней страны стали изделия из черных металлов, текстильные материалы.

сотрудничество

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Уверен, что товарооборот между странами будет увеличиваться. Для этого как у нас, так и у соседей имеются все возможности. Важно также усилить сотрудничество на межрегиональном уровне. В нашей области есть все условия для обеспечения поставок овощей, фруктов, мясной продукции. Жамбылская область заинтересована в реализации программ двустороннего сотрудничества.Нуржан Нуржигитов

делегация сотрудничество

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

По итогам встречи подписан меморандум о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах.

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Анастасия Московчук
Россия Нуржигитов Нуржан Жамбылская область
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