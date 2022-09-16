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Казахстанцы теперь могут получить страховую выплату онлайн

страховка выплаты цифровизация Фото: freepik
Мы привыкли жить со смартфонами и с каждым разом жаждем все новой цифровизации услуг. Благо, технологии не стоят на месте, и мир постепенно переходит в такой формат. В том числе и страховой.

К примеру, весь цикл получения выплаты в компании "Номад Иншуранс" уже сегодня доступен в режиме онлайн. Как именно, делимся в этом материале.

Согласно последним законодательным поправкам по вопросам страхования, предусматривается, что к 2024 году должен быть цифровизирован полный сервис страховых услуг по договору обязательного автострахования – от момента заключения договора до получения страховой выплаты. С того же года планируется и введение «Европротокола», упрощающего получение автовладельцами страховых выплат за ущерб, причиненный их транспортным средствам в результате незначительных дорожно-транспортных происшествий, если сумма ущерба не превышает 100 МРП.

страховка

Фото: freepik

Такой порядок позволит оформить документы на получение страховой выплаты с помощью мобильного приложения без участия полиции и обращения в суд в случае отсутствия вреда здоровью, жизни участников ДТП и при других условиях.

В прошлом году на сайте компании мы запустили сервис "Личный кабинет". Он позволяет дистанционно, не приходя в офис компании, получить страховую выплату. И такая возможность экономит самый ценный ресурс человека – время.Председатель правления СК "Номад Иншуранс" Даурен Иманжанов

Зарегистрировавшись в "Личном кабинете", клиент может не только застраховаться и увидеть всю историю своего страхования с действующими и прошлыми договорами, но и в режиме онлайн заявить о наступившем страховом событии, прикрепить все необходимые документы, подписать с помощью ЭЦП, подать заявку на оценку размера ущерба имуществу и получить результаты оценки, выразить свое согласие или несогласие с оценкой, вернуть на пересмотр, подать заявление-требование о выплате и получить выплату.

страховка цифровизация

Фото: freepik

По словам Иманжанова, клиенты компании уже сейчас могут получить онлайн услуги на платформе по продукту ОС ГПО ВТС (обязательное автострахование), однако в скором времени будут подключены и другие виды страхования.

Сегодня конкурентоспособность любой компании так или иначе связана с цифровой трансформацией в решении своих бизнес-задач. Такая форма взаимодействия необходима и страховому рынку для работы с клиентом и привлечения новых.

Нужно развиваться, внедрять новые технологии, чтобы идти в ногу со временем. Ведь цифровизация позволит решить многие вопросы с прозрачностью и существенно облегчит жизнь казахстанцев.

Клиент и его комфорт – всегда в приоритете для нас, и в дальнейшем мы планируем еще больше изменений по улучшению сервиса, – подчеркнул председатель правления "Номад Иншуранс".

Он отметил, что, помимо прочего, на платформе клиенты могут также оформить полис, переоформить и пролонгировать его. Немаловажно и то, что каждое действие пользователя отображается в виде конкретных историй, которые служат документом, подтверждающим обратную связь с компанией. Страховой компании это позволяет вести свою работу еще более оперативно, а клиентам в разы экономит время, деньги и силы.

Чтобы воспользоваться услугой "Личный кабинет", достаточно зайти на сайт nomad.kz, зарегистрироваться посредством номера мобильного телефона и пройти идентификацию через веб-камеру.

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