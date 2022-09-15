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Заморозки ожидаются на большей части Казахстана 16 сентября

Заморозки ожидаются на большей части Казахстана 15 сентября Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 16 сентября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны ожидается преимущественно погода без осадков, в ночные часы – туманы и заморозки.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе, юге, юго-востоке, в центре страны пройдут дожди с грозами, на востоке страны – дождь и мокрый снег. РГП "Казгидромет"

По Казахстану ожидается усиление ветра.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей, на севере Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей, на севере Абайской области, на юго-востоке Северо-Казахстанской области, на юге Павлодарской области, в центре, в горных районах Жетысуской области ожидаются заморозки -1...-6°C. Ночью на севере, востоке Улытауской области на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°C. РГП "Казгидромет"

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, 9-14 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, на поверхности почвы заморозки -1°С, днем +16...+18°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +24...+26°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +27...+29°С.

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