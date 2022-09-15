Политолог: Казахстан – один из ключевых звеньев в трансевразийских маршрутах

Первый зарубежный визит председателя КНР Си Цзиньпина после начала пандемии именно в Казахстан символизирует значимость данного события для обеих сторон – поделился мнением в комментариях Zakon.kz эксперт КИСИ при президенте РК Санат Кушкумбаев.

Первой страной, куда лидер Китая Си Цзиньпин впервые выехал за последние годы, то есть с начала пандемии коронавирусной инфекции, стал Казахстан. Это не только уникальный, но и знаковый визит в том смысле, что он показывает, какой уровень отношений сложился между двумя странами, считает эксперт Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Санат Кушкумбаев.

С одной стороны, это показывает хорошие добрососедские отношения между Казахстаном и Китаем. С другой стороны, демонстрирует их предсказуемость, последовательность, надежность, их уровень, который лидеры двух стран обозначили как вечное всестороннее стратегическое партнерство, беспрецедентное, собственно, и для китайской новейшей истории. Поэтому сегодняшние казахстанско-китайские отношения носят особый характер, и визит лидера КНР в нашу страну еще раз это подчеркнул.

Кроме того, ровно девять лет назад – в сентябре 2013 года – здесь, в столице Казахстана, спустя лишь год после своего правления Си Цзиньпин выдвинул грандиозную инициативу – совместное строительство "Экономического пояса Шелкового пути", называемого сейчас "Один пояс – один путь". Это грандиозный проект с инвестициями, развитием, инфраструктурой, транспортной коммуникацией, транзитом, и он успешно прошел путь от теоретической разработки до практической реализации. Эксперт КИСИ при президенте РК Санат Кушкумбаев

По мнению политолога, Казахстан является ключевым звеном в этих маршрутах, поэтому именно в нашей столице была анонсирована идея Шелкового пути.

– Во время нынешнего визита Си Цзиньпина в Нур-Султан данный вопрос тоже стоял в повестке переговоров наших стран, – отметил Кушкумбаев. – Речь идет не только о двусторонней торговле, но и о транзитной торговле, в чем крайне заинтересованы и Китай, и Казахстан.

Двустороннее сотрудничество очень важно для Казахстана, ведь Поднебесная для нашей страны на протяжении уже многих лет стабильно является вторым по значимости торгово-экономическим партнером и в качестве инвестора позиционирует себя как одного из центральных внешних партнеров Казахстана.

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Говоря об этом, эксперт подчеркнул, что в ходе переговоров лидеров двух стран речь шла не только об привлечении агрессивных инвестиций в энергетический или добывающий сектор, но и об инвестировании в перерабатывающие и технологические сферы.

В этом контексте Китай является одной из передовых стран, и здесь есть поле для больших совместных проектов в энергетическом, перерабатывающем секторах, агропромышленном комплексе, в зеленой энергетике. Китай достиг определенных успехов в этих сферах, особенно в зеленой энергетике, поэтому наши страны проявляют здесь обоюдный интерес. Эксперт КИСИ при президенте РК Санат Кушкумбаев

Что касается взаимной торговли, то, по данным китайской стороны, ее уровень сейчас достиг около 25 млрд долларов. Это показательные цифры, но политолог считает, что это не предел, они фактически превзошли допандемийный уровень и по итогам первого полугодия 2022 года также наблюдаются внушительные цифры.

– Мы ожидаем, что будут новые импульсы по взаимному торговому обороту, – говорит политолог. – Особенно сейчас, в период геополитической турбулентности, глобального экономического кризиса и противостояния в мире по линии Запад – Китай, Запад – Россия, роль Китая для нашей страны очень значима.

Фактически Китай – незаменимый партнер для Казахстана, и в этом контексте мы видим огромные силы притяжения. С точки зрения экономики, с точки зрения реализации евразийской и континентальной политики Китая, Казахстан является одним из ключевых звеньев в трансевразийских маршрутах. С точки зрения геополитики, международных отношений – одним из важных опорных пунктов стабильности и безопасности на обширном пространстве не только Центральной Азии, но и Евразийского континента. Поэтому повестка дня обширна, в нее заложены не только двусторонние, но и многосторонние отношения. Эксперт КИСИ при президенте РК Санат Кушкумбаев

– Сегодня начинается саммит Шанхайской организации сотрудничества в соседнем Узбекистане, куда прибудут лидеры России, Ирана, Индии, Пакистана, Турции и стран Центральной Азии, и многие ожидают от визита китайского лидера в Казахстан, проведенных на высоком уровне переговоров нового импульса в развитии многосторонних отношений, – отметил эксперт. – Как я уже сказал, это его первая зарубежная поездка с начала пандемии, и это символично в том смысле, что Китай, таким образом, пытается перелистнуть страницу, связанную с кризисом, пандемией. То есть это новый этап для китайской экономики и политики с учетом событий 2020 года и сложившейся геополитической напряженности. Все эти факторы придают значимость подобного рода визитам.

В ходе встречи с лидером КНР президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем, которые поступательно развивались, и сейчас открывается новая эра казахстанско-китайских отношений, прокомментировал политолог.