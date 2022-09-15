На 8,5% вырастут некоторые соцвыплаты с 2023 года

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления правительства Казахстана "О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2023 года", сообщает Zakon.kz.

С 1 января 2023 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2023 года, на 8,5% от размера получаемых социальных выплат, – говорится в документе.

Как отмечается, индексация выплат планируется в рамках обеспечения социальной поддержки уязвимых слоев населения.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 29 сентября.

С 1 апреля 2022 года размеры социальных выплат из Государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца были повышены на 4%.

Выплата по утрате трудоспособности за счет средств ГФСС составляет до 40% от потерянного дохода.

Месячное пособие по потере кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи в 2022 году составляет:

при наличии одного иждивенца — 0,86 от прожиточного минимума (ПМ) (30 975 тенге);

при наличии двух — 1,49 ПМ (53 667 тенге);

при наличии трех — 1,85 ПМ (66 633 тенге);

при наличии четырех — 1,96 ПМ (70 595 тенге);

при наличии пяти — 2,03 ПМ (73 116 тенге);

при наличии шести и больше — 2,11 ПМ (75 998 тенге).

Если дети потеряли обоих родителей, то им назначается пособие в размере 1,18 ПМ (42 501 тенге) на каждого. При этом на всех нетрудноспособных членов семьи предусмотрено не более 2,56 ПМ (92 206 тенге).