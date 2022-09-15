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Отдавшая 1,5 млн тенге мошенникам пенсионерка не верит, что стала жертвой обмана

обман пенсионерка полиция Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
80-летняя пенсионерка из Акмолинской области стала жертвой мошенников. Она перевела злоумышленникам 1,5 млн тенге, надеясь получить приз – 12 тыс. евро. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона, потерпевшая все еще ждет обещанные деньги.

Пенсионерка рассказала сотрудникам полиции, что в конце августа ей позвонил якобы представитель торговой биржи и пообещал крупное вознаграждение в 12 тыс. евро. Но, чтобы получить эту сумму, как уточнил звонивший, необходимо инвестировать в компанию 270 евро.

Поверив лжесотруднику, акмолинка в тот же день отправила требуемую сумму на указанное имя. Понимая, что обмануть старушку несложно, мошенники под различными предлогами выманили у заявительницы еще свыше 900 тыс. тенге. Пресс-служба ДП Акмолинской области

За один день, по данным ведомства, акмолинка лишилась 1,5 млн тенге личных сбережений.

Прождав две недели и не получив приз, пенсионерка обратилась в полицию.

В рамках расследования уголовного дела по ст. 190 ч. 2 УК РК "Мошенничество" полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия.Пресс-служба ДП Акмолинской области

Стоит отметить, что заявительница продолжает надеяться на благоприятный исход: она не верит, что стала жертвой мошенника и по-прежнему ждет перевод.

Ранее Национальный банк Казахстана предупреждал об активизации мошенников. Эксперты советуют при поступлении телефонных звонков с просьбой оформить кредиты, микрозаймы, а также перевести деньги третьим лицам незамедлительно прервать разговор и не принимать участие в проведении мошеннических операций.

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