Ценовые игры: почему в Казахстане дорожно-строительным компаниям не хватает битума

На севере и западе Казахстана из-за нехватки битума замедлилось строительство дорог. Дорожно-строительные компании вынуждены приостанавливать работы из-за резкого скачка цен на битум и длинной цепочки посредников на рынке, сообщают корреспонденты Zakon.kz в Павлодаре и Актобе.

На текущий момент в Казахстане работают четыре завода, которые могут произвести около миллиона тонн дорожного битума в год. Но проблема в том, говорят представители дорожно-строительных компаний, что они не могут купить продукцию напрямую с завода. Компаниям, занимающимся дорожным строительством, приходится иметь дело с многочисленными посредниками.

Павлодарские дорожники вынуждены простаивать из-за посредников

Взять, к примеру, Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ), ставший "битумным монополистом" на севере Казахстана. Туда поставляют нефть две компании – "Петросан" и "КазМунайГаз", но битум оттуда поступает не дорожникам, а давно сформировавшемуся пулу так называемых давальцев, которые напрямую заключают договоры с заводами.

Фото: Zakon.kz

Проблема в том, что не все компании, участвующие в тендерах, имеют возможность хранить битум. Перевозить его железной дорогой тоже не вариант – дорого и технологически непросто, он застывает в вагонах, приходится потом разогревать при сливе, что не способствует удешевлению доставки. Поэтому крупные предприятия, у которых есть деньги на "битумные ямы", стараются по максимуму запастись этим товаром зимой. Мелкие же позволить себе такую роскошь не могут. Отсюда и вытекает основная "битумная" проблема – сезонный скачок цен. В итоге подрядчики – дорожно-строительные компании, несут убытки и в некоторых случаях даже вынуждены приостанавливать свою работу.

В этом году цена на битум поднималась потихоньку. Сначала весной он был по 120 тыс. тенге за тонну, потом 160, а в августе, перед закрытием ПНХЗ на ремонт – 220. Теперь завод заработал, и битум с учетом доставки обходится в 250 тыс. тенге. А мы выиграли тендер, где была прописана совсем другая стоимость за тонну. В прошлом году, кстати, была такая же чехарда со скачками цен, и вот увидите, в октябре, когда битум снова будет стоить 120 тыс. тенге, он уже никому не будет нужен. А сейчас же наши сметы никак не совместимы с нынешними ценами. Заместитель директора ТОО "Дорстрой" Юрий Шандер

В подобной ситуации оказались многие подрядчики. К примеру, ТОО "Асфальтобетон" участвовало в тендере на дорожно-строительные работы, где была прописана цена в 160 тыс. тенге за тонну битума.

При нынешней цене мы работаем в убыток, залезли в кредиты и долги, а если не выполним договорные обязательства, внесут в реестр недобросовестных поставщиков. Обидно, что тем, кто работает на республиканских объектах, битум напрямую продают с завода по 105 тыс. тенге. Получается, остальных дорожников поддерживать не надо, пусть выживают как хотят? Почему бы не дать возможность подрядчикам заключать договоры с заводами напрямую, минуя всю цепочку посредников? Директор ТОО "Асфальтобетон" Эльдар Галлеев

Ценовая разница продукции между выпуском с завода и продажей подрядчикам очевидна. И такие ценовые игры на битум фактически длятся с 2014 года, сразу после запрета на вывоз битума из России.

До 2014 года многие наши подрядные организации брали битум из России. Там он был качественнее и дешевле. После запрета на ввоз нефтепродуктов из соседнего государства и начались скачки цен у нас. К примеру, зимой просили 90 тыс. тенге за тонну, а в пик сезона – уже 250. Почему такие цены? А все просто – ПНХЗ отпускает битум через посредников, которые задирают стоимость. Всем очевидно, когда идет разработка проекта, закладывают в смету действующие весенние цены, которые осенью увеличиваются, и подрядчики терпят убытки. Директор Национального центра качества дорожных активов по Павлодарской области Талгат Кайратхан

Подсчитать общие убытки компаний тоже довольно просто. На ремонт 1 км районной дороги нужно в среднем 40 тонн битума, областной – 70 тонн. У ТОО "Асфальтобетон" в этом году запланирован ремонт 30 км районных дорог, у ТОО "Дорстрой" – 45 км. Следовательно, затраты "Асфальтобетона" на битум – 300 млн тенге, "Дорстроя" – 450 млн тенге. Очевидно, что без маржи давальцев закуп битума обошелся бы дорожно-строительным компаниям в разы дешевле.

Между тем, как сообщала еще 5 августа 2022 года пресс-служба АО НК "КазМунайГаз", Павлодарский НХЗ не является ресурсодержателем готовой продукции (битум, бензин и пр.).

Нефтеперерабатывающие заводы АО НК "КазМунайГаз" производят битум в соответствии с утвержденными производственными программами и не занимаются коммерческой реализацией битума дорожно-строительным организациям. Коммерческая реализация битума осуществляется ресурсодержателями напрямую дорожно-строительным компаниям согласно списку от АО НК "КазАвтоЖол", – говорится в сообщении КМГ.

Также отмечается, что согласно Закону РК "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов" реализация продукции НХЗ осуществляется через товарные биржи. План поставок дорожного битума включает объемы, которые ресурсодержатели обязаны реализовать через товарные биржи (10% от планируемой выработки по каждому ресурсодержателю).

Фото: Zakon.kz

Максимальная мощность заводов АО НК "КазМунайГаз" по производству битума – до 800-850 тыс. тонн в год (Caspi Bitum – 500 тыс. тонн и ПНХЗ – 350 тыс. тонн). За шесть месяцев 2022 года двумя НПЗ КМГ произведено 342 тыс. тонн битума, в том числе Caspi Bitum – 198 тыс. тонн и ПНХЗ – 144 тыс. тонн.

Всего на двух НПЗ АО НК "КазМунайГаза" в 2022 году планируется произвести 733 тыс. тонн битума. Таким образом, КМГ обеспечит 67% потребности страны в дорожном битуме, из расчета, что потребление внутреннего рынка составляет 1,1 млн тонн в год.

В Актюбинской области нашли решение

А вот в Актюбинской области, где из-за нехватки битума замедлилось строительство дорог, местные власти решили пойти по иной схеме. Главой региона была достигнута договоренность с битумным заводом в Шымкенте – предприятие готово стопроцентно обеспечить потребность региона в битуме. В скором времени первые партии битума поступят в Актобе, хранить продукт будут в резервуарах ТОО "Южпромснаб".

Порядка 25 компаний занимаются ремонтом дорог. С каждой из них немедленно должны быть заключены соглашения о закупке битума, – заявил руководству компании аким Актюбинской области Ералы Тугжанов.

А в ходе рабочего объезда города он вынес предупреждение подрядным организациям ТОО "Прогресс KZ" и ТОО "Атом БГ", затянувшим дорожные работы. Одна из этих компаний с 2018 года строит 5,4 км дорог, другая пятый год не может проложить восьмикилометровую дорогу в одном из микрорайонов. Аким области поручил завершить строительство до конца октября.

"Не закончите до конца октября – будем разговаривать по-другому, – пригрозил им Тогжанов. – Предоставьте мне график работы. Ваши объекты будут на особом контроле. Я буду лично заезжать и проверять ход работ по графику".

Проблема в качестве

В текущем году в Национальном центре качества дорожных активов отобрали 33 пробы дорожного битума, из них 25 не соответствуют требованиям нормы, как правило, это устойчивость продукта к старению. Чем выше эта характеристика, тем лучше битум связывает асфальтобетонную смесь, а значит, дорога прослужит дольше.

Исправить ситуацию должен отказ от старого ГОСТа, по которому работали казахстанские заводы, и переход на стандарт СТ РК 1373-2013. По идее, такое решение Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК призвано улучшить качество битума и наших дорог, только для перехода на новый стандарт необходимо новое дорогостоящее оборудование.

Фото: Zakon.kz

В середине июля на расширенном заседании правительства президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил устранить дефицит дорожного битума в республике, и в своем сентябрьском Послании он еще раз отметил, что в Казахстане "до сих пор наблюдаются перебои с обеспечением битумом – и это нонсенс для крупной нефтедобывающей страны".

"Технически отечественные производители битума имеют возможности по увеличению производства на 300 тыс. тонн, – сообщил тогда министр энергетики Болат Акчулаков. – В результате ежегодная суммарная мощность будет составлять 1,2-1,3 млн тонн в год, что полностью покрывает потребность внутреннего рынка. Дефицит возникает по причине неравномерной выборки битума, в частности в зимне-весенний период заявок на производство битума практически не поступает".

Владимир Долгушев, Виктор Гербер