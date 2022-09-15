Матчи по хоккею в Алматы отменили из-за массового отравления игроков

Встречи казахстанского первенства между хоккейными командами "Алматы" и "Номад", которые должны были пройти 15 и 16 сентября в Алматы, отменили из-за состояния здоровья игроков гостевой дружины, сообщает Zakon.kz.

17 хоккеистов "Номада" из Нур-Султана, включая двух вратарей, получили пищевое отравление. По этой причине столичные хоккеисты не могут выставить на матчи с "Алматы" достаточное количество игроков, сообщила пресс-служба ХК "Номад".

Отделом по проведению республиканских соревнований Федерации хоккея было принято решение не проводить матчи 15 и 16 сентября. Информация о дальнейшем развитии событий будет опубликована позже.

"Номад" является фарм-клубом выступающего в КХЛ "Барыса".

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