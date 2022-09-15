Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Матчи по хоккею в Алматы отменили из-за массового отравления игроков

Хоккей Отравление игроков Фото: Instagram/hcnomad_official
Встречи казахстанского первенства между хоккейными командами "Алматы" и "Номад", которые должны были пройти 15 и 16 сентября в Алматы, отменили из-за состояния здоровья игроков гостевой дружины, сообщает Zakon.kz.

17 хоккеистов "Номада" из Нур-Султана, включая двух вратарей, получили пищевое отравление. По этой причине столичные хоккеисты не могут выставить на матчи с "Алматы" достаточное количество игроков, сообщила пресс-служба ХК "Номад".

Отделом по проведению республиканских соревнований Федерации хоккея было принято решение не проводить матчи 15 и 16 сентября. Информация о дальнейшем развитии событий будет опубликована позже.

"Номад" является фарм-клубом выступающего в КХЛ "Барыса".

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.

Читайте также

Жаркие матчи недели. Прогноз эксперта на матчи PRO HOKEI LIGASY 2022

Алексей Луценко возглавит сборную Казахстана на ЧМ-2022 по велоспорту

Токаев заявил о готовности Казахстана принять чемпионат мира по хоккею

Куандык Шынасилов
Барыс Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
как будут назначаться пособия детям до 1,5 лет
Как будут назначать пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет
астрология везунчики счастье рейтинг
Астрологи озвучили любимчиков фортуны среди знаков зодиака
кто освобождается от налога на имущество
Кто освобождается от уплаты налога на имущество
советник акима
Скончался советник акима Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления