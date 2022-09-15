Карин: Ответственные политики должны быть готовы к конкурентной борьбе в любой момент

Государственный советник РК Ерлан Карин в кулуарах VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий прокомментировал вопрос о том, успеют ли политики подготовиться к внеочередным выборам президента Казахстана, если выборы проведут нынешней осенью, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как заявил Ерлан Карин, когда раньше объявлялись выборы, чуть ли не на следующий день подписывался указ о проведении досрочных выборов, на следующий день принималось постановление ЦИК. В итоге вся избирательная компания проходила в течение двух месяцев.

Президент Касым-Жомарт Токаев объявил о необходимости проведения выборов 1 сентября. Указ о проведении выборов еще не подписан. Я думаю, это достаточное время для того, чтобы подготовиться, обсудить, выработать подходы, но и потом, есть классическая формула: политическая сила, ответственные политики, должны быть готовы к конкурентной борьбе в любой момент. Ничего такого в этом нет. Это все отговорки, когда те или иные заявляют о том, что времени не хватит. Государственный советник РК Ерлан Карин

По его словам, логика досрочных выборов продиктована содержанием осуществленных в ходе июньского референдума конституционных реформ.

Много инициатив, как вы знаете, реализованы, много было новых норм включено. Я еще раз напомню: около двух третьих Конституции подверглось изменениям, и в результате всех этих новаций установился оптимальный баланс между институтами власти. Появились даже новые институты: Конституционный суд, например, который будет действовать с 1 января следующего года. И чтобы перезапустить политическую систему под новые правила, нужны конституционные реформы. Ерлан Карин

Госсоветник отметил, что принятые на референдуме поправки определяют новый порядок формирования Парламента и других институтов и, чтобы перезапустить политическую систему, нужно провести выборы.

Сначала выборы президента, затем Парламента и маслихатов, по итогу которых будет сформирован уже новый состав Парламента, в который включат представителей других партий, а не только победивших на выборах. И весь цикл стартует с выборов президента. Ерлан Карин

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана 1 сентября. На совместном заседании палат Парламента глава государства предложил провести внеочередные выборы президента осенью 2022 года. Он порекомендовал ограничить полномочия президента одним сроком в семь лет и запретить переизбрание.