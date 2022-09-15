Кайрат Чакпантаев назначен председателем суда Абайской области

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абдрашит Жукенов представил активу региона нового председателя суда Абайской области Кайрата Чакпантаева, сообщает Zakon.kz.

Кайрат Чакпантаев родился в 1965 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Усть-Каменогорский педагогический институт и Восточно-Казахстанский государственный университет.

С 1997 по 2003 год работал в органах прокуратуры Восточно-Казахстанской области.

С 2003 года был судьей городского суда №2 в Усть-Каменогорске, председателем суда №2 Кокпектинского района, суда №2 города Усть-Каменогорска.

С 2015 года и до назначения председателем суда Абайской области работал председателем судебной коллегии по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда.