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Кайрат Чакпантаев назначен председателем суда Абайской области

суд, область Абай Фото: sud.gov.kz
Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абдрашит Жукенов представил активу региона нового председателя суда Абайской области Кайрата Чакпантаева, сообщает Zakon.kz.

Кайрат Чакпантаев родился в 1965 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Усть-Каменогорский педагогический институт и Восточно-Казахстанский государственный университет.

С 1997 по 2003 год работал в органах прокуратуры Восточно-Казахстанской области.

С 2003 года был судьей городского суда №2 в Усть-Каменогорске, председателем суда №2 Кокпектинского района, суда №2 города Усть-Каменогорска.

С 2015 года и до назначения председателем суда Абайской области работал председателем судебной коллегии по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда.

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Ирина Лукичева
Область Абай
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