Жаркие матчи недели. Прогноз эксперта на матчи PRO HOKEI LIGASY 2022

Конец рабочей недели подарит всем любителям хоккея с шайбой матчи, во время которых разгорится нешуточная борьба за очки в турнирной таблице, сообщает Zakon.kz.

Эксперт Parimatch Константин Пушкарев, ранее игравший в NHL, прогнозирует исход предстоящих встреч 15-16 сентября.

"Хумо" – "Горняк"

"Хумо" на данный момент занимает восьмую строчку в турнирной таблице, имея в копилке одно поражение и одну победу в овертайме. Рудненский "Горняк" располагается на седьмом месте. Обе команды подходят к грядущим матчам почти в одинаковых кондициях. В предстоящей встрече Пушкарев рекомендует присмотреться к ташкентскому клубу.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 1.48, Х – 4.70, П2 – 4.70

"Сарыарка" – "Кулагер"

По мнению эксперта, хоккейный клуб "Сарыарка" и в этой встрече продолжает оставаться фаворитом, однако не стоит недооценивать соперника. "Кулагер" – сильная команда, матчи с которой одни из самых непредсказуемых в лиге. Именно поэтому победные очки между карагандинским и петропавловским клубом в грядущих встречах могут быть поделены 50 на 50.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 1.35, Х – 5.30, П2 – 5.90