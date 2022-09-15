Жаркие матчи недели. Прогноз эксперта на матчи PRO HOKEI LIGASY 2022
Эксперт Parimatch Константин Пушкарев, ранее игравший в NHL, прогнозирует исход предстоящих встреч 15-16 сентября.
"Хумо" – "Горняк"
"Хумо" на данный момент занимает восьмую строчку в турнирной таблице, имея в копилке одно поражение и одну победу в овертайме. Рудненский "Горняк" располагается на седьмом месте. Обе команды подходят к грядущим матчам почти в одинаковых кондициях. В предстоящей встрече Пушкарев рекомендует присмотреться к ташкентскому клубу.
Коэффициенты от Parimatch:
П1 – 1.48, Х – 4.70, П2 – 4.70
"Сарыарка" – "Кулагер"
По мнению эксперта, хоккейный клуб "Сарыарка" и в этой встрече продолжает оставаться фаворитом, однако не стоит недооценивать соперника. "Кулагер" – сильная команда, матчи с которой одни из самых непредсказуемых в лиге. Именно поэтому победные очки между карагандинским и петропавловским клубом в грядущих встречах могут быть поделены 50 на 50.
Коэффициенты от Parimatch: