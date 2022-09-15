Неустойчивая погода с грозами и заморозками прогнозируется в Казахстане

По данным РГП "Казгидромет", штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах Казахстана 16-17 сентября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Так, в горных районах Туркестанской области днем 16 сентября ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный в горных районах, 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-востоке Северо-Казахстанской области 16-17 сентября ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на севере, западе области, порывы 15-20 м/с. Ночью на юго-востоке области заморозки -2°C.

В Петропавловске ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На большей части Улытауской области ветер восточный, порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области на поверхности почвы сохраняются заморозки -2°C.

В Жезказгане днем ветер восточный, порывы 18 м/с.

Ночью на юге, днем на большей части Карагандинской области ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области сохраняются заморозки -3°C.

В Караганде днем ветер северо-восточный, восточный, порывы 18 м/с. Ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки -3°C.

В Кызылординской области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Абайской области ожидается туман. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки -3°C. Ветер северо-западный, северный на юго-западе области, 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

В Семее 16 сентября ветер северный, днем порывы 15-18 м/с. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°C.

На севере, востоке Жетысуской области ветер северо-восточный, 15-20 м/с, порывы 25 м/с. Ночью в центре и горных районах области сохраняются заморозки -1...-6°C.

В Талдыкоргане ночью заморозки -1...-3°C.

На западе, юге, севере, днем на большей части Западно-Казахстанской области гроза. Ветер юго-западный, южный днем на юго-западе, северо-востоке области, порывы 15-20 м/с.

В Уральске гроза.

На севере Актюбинской области ночью ветер юго-восточный с переходом на западный, порывы 16 м/с.

В Актобе ночью ветер юго-восточный с переходом на западный, порывы 15 м/с.