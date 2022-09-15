Неустойчивая погода с грозами и заморозками прогнозируется в Казахстане
Так, в горных районах Туркестанской области днем 16 сентября ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный в горных районах, 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На северо-востоке Северо-Казахстанской области 16-17 сентября ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на севере, западе области, порывы 15-20 м/с. Ночью на юго-востоке области заморозки -2°C.
В Петропавловске ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.
На большей части Улытауской области ветер восточный, порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области на поверхности почвы сохраняются заморозки -2°C.
В Жезказгане днем ветер восточный, порывы 18 м/с.
Ночью на юге, днем на большей части Карагандинской области ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области сохраняются заморозки -3°C.
В Караганде днем ветер северо-восточный, восточный, порывы 18 м/с. Ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки -3°C.
В Кызылординской области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью и утром на севере Абайской области ожидается туман. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки -3°C. Ветер северо-западный, северный на юго-западе области, 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.
В Семее 16 сентября ветер северный, днем порывы 15-18 м/с. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°C.
На севере, востоке Жетысуской области ветер северо-восточный, 15-20 м/с, порывы 25 м/с. Ночью в центре и горных районах области сохраняются заморозки -1...-6°C.
В Талдыкоргане ночью заморозки -1...-3°C.
На западе, юге, севере, днем на большей части Западно-Казахстанской области гроза. Ветер юго-западный, южный днем на юго-западе, северо-востоке области, порывы 15-20 м/с.
В Уральске гроза.
На севере Актюбинской области ночью ветер юго-восточный с переходом на западный, порывы 16 м/с.
В Актобе ночью ветер юго-восточный с переходом на западный, порывы 15 м/с.