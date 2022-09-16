В Казахстане созданы механизмы блокировки для узурпации власти – эксперт

Доктор юридических наук, руководитель Школы немецкого и административного права, член научно-консультативного совета при Верховном суде РК Роман Мельник заявил, что политические инициативы президента страны расширят демократические основы функционирования государства, сообщает Zakon.kz

Президент РК, согласно ст. 40 Конституции РК, определяет основные направления внутренней и внешней политики государства. Сроки полномочий президента, их изменение – это часть политики, которая, очевидно, не может оставаться неизменной. Более того, часто в мировом масштабе изменения в политическом векторе того или иного государства становятся примерами для других стран. Поэтому политика должна оставаться всегда "живым" органом в теле современного государства. Роман Мельник

Глава Школы права считает, что президент Касым-Жомарт Токаев, основываясь на своих полномочиях, имеет право и должен искать новый политический курс, по мере необходимости обновлять ранее принятые решения.

Поэтому в первую очередь президент, согласно Конституции, имеет право инициировать любые политические преобразования в стране. Другой момент – согласно действующей Конституции и законам РК политические инициативы президента не могут непосредственно воплощаться в жизнь. Для их реализации, а особенно тех, которые затрагивают вопросы конституционного строительства, необходимо одобрение Парламента. Таким образом, разговор об изменении сроков полномочий президента будет продолжен в Парламенте, что, как следствие, исключает разговоры о попытке монополизации власти с его стороны. Конституционные процедуры должны быть соблюдены и будут соблюдены. Сомнений на сей счет быть не может. Роман Мельник

Еще один пункт, который затронул эксперт, касался изменений, происходящих в последнее время в стране.

Даже для самых "заядлых" критиков стала очевидной тенденция, связанная с желанием и готовностью президента создавать новые и реанимировать существующее ранее механизмы «ограничения» президентской власти. Давайте вспомним о новой редакции ст. 43 Конституции, где речь идет о запрете для президента состоять в политической партии, и о запрете для близких родственников президента занимать значимые политические и иные должности. Нельзя не обратить в этой части внимание и на возврат к Конституционному суду, органу, который наряду с иными полномочиями будет осуществлять контроль и за реализацией президентских полномочий в части соблюдения требований Конституции. Роман Мельник

Вдобавок следует также учитывать ряд таких преобразований, инициированных главой государства, как создание и обеспечение эффективного функционирования административных судов, снижение проходного барьера для политических партий, желающих участвовать в выборах в Парламент, введение процедуры прямых выборов акимов на уровне отдельных территориальных образований и принятие нового Закона РК «О порядке организации и проведении мирных собраний».

Таким образом, для меня является очевидным, что президентом инициировано и реализовано большое количество инициатив, направленных как на ограничение его полномочий, так и на расширение демократических основ функционирования государства. В Казахстане созданы необходимые механизмы, блокирующие узурпацию власти кем бы то ни было, включая и президентом. Заложенные основы реформы показывают, что эти тенденции только наращиваются. Следовательно, идея об увеличение срока полномочий президента, сопряженная опять-таки с ограничением – только один срок, без возможности повторного занятия этой должности, в полной мере согласовывается с действующей Конституцией. Роман Мельник

Выступая с Посланием к народу страны на совместном заседании палат Парламента 1 сентября 2022 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные выборы президента осенью 2022 года. Также он предложил ограничить срок президентского мандата семью годами без права переизбрания. По его мнению, эта конституционная новелла позволит снизить риски монополизации власти.