На 11 лет осудили сотрудника ДГД Западно-Казахстанской области за взятку

Главный специалист департамента государственных доходов по ЗКО Рауан Жексенгалиев был признан судом виновным в совершении преступления по статье "Покушение на получение взятки", сообщает Zakon.kz.

С заявлением на налоговика в Антикоррупционную службу обратился директор торгового дома, который сообщил, что с него требуют 40 млн тенге, пишет портал "Мой город".

По приговору суда Жексенгалиеву назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности. Кроме этого, суд запретил ему пожизненно занимать должности на государственной службе.

Вина Жексенгалиева полностью доказана в ходе судебного следствия. Сам подсудимый признал свою вину частично и пояснил, что хотел получить 4 млн тенге путем обмана. Заявление в Антикоррупционную службу поступило от директора торгового дома Жамангарина, который рассказал, что главный специалист ДГД Рауан Жексенгалиев требует от него взятку в 40 млн тенге, – сказала судья Шара Зайнуллина.

Родственники и адвокаты осужденного заявили, что не согласны с решением и намерены обжаловать приговор. По словам сестры Рауана Жексенгалиева, ее брат дружил с Жамангариным около 30 лет и они даже называли друг друга братьями.

Главный специалист ДГД Рауан Жексенгалиев был задержан в конце мая этого года. По заявлению директора ТОО, он требовал взятку в особо крупном размере – в сумме 40 млн тенге, за вынесение положительного акта налоговой проверки в пользу ТОО.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток.