Казахстанские зенитчики проверили свои навыки по противовоздушной обороне

В Жамбылской области на общевойсковом полигоне "Матыбулак" прошли тактические учения подразделений противовоздушной обороны воинских частей регионального командования "Юг", сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства обороны РК, военнослужащие в составе подразделений на боевой технике совершили марш из пунктов постоянной дислокации на специализированный полигон.

Фото: Минобороны

В ходе тридцатидневного полевого выхода специалисты ПВО Сухопутных войск провели слаживание боевых расчетов с отработкой задач тактической, специальной и инженерной подготовки.

На тренировках личный состав с применением вооружения и военной техники совершенствовал практические навыки по обнаружению, захвату, сопровождению условных воздушных целей, их поражению пусками ракет и огнем зенитных установок. Также военнослужащие выполняли задачи по маскировке позиций, организации системы связи и управления, – рассказали в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, основным этапом полевого выхода подразделений противовоздушной обороны стало тактическое учение с боевыми стрельбами из зенитных установок ЗСУ-23-4, зенитно-ракетных комплексов "Стрела-10" и переносных ЗРК "Игла".

Фото: Минобороны

Поражение воздушных целей осуществлялось по мишеням, имитирующим воздушные объекты условного противника на различных дальностях и высотах.

По словам участников учений, выполнение учебно-боевых задач позволило им на практике закрепить знания и умения, полученные в ходе теоретических занятий.