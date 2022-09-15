В Алматы изменит движение еще один автобусный маршрут

В Алматы с 16 сентября по просьбам жителей микрорайона Нижняя пятилетка Турксибского района будет изменена схема движения маршрута №13, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления городской мобильности, теперь автобусы будут сворачивать с ул. Спасская налево на ул. Бекмаханова, потом направо на ул. Бартольда, еще раз направо на ул. Земнухова.

Затем автобус будет разворачиваться и ехать в обратном направлении с заездом на ул. Цеткин до ул. Бартольда – ул. Бекмаханова – снова заезд на ул. Спасскую – ул. Бекмаханова.

Далее – по схеме.

Фото: Управление городской мобильности

C 12 сентября был запущен новый магистральный автобусный маршрут

Он курсирует от мкр. Асыл Арман по Ташкентскому тракту – пр. Райымбека – ул. Жетысу – ул. Татибекова – ул. Халиуллина – ул. Есиль – Талгарский тракт – ул. Бухтарминская до мкр. Орынтай, где будет разворачиваться и ехать в обратном направлении.

В связи с запуском нового маршрута изменятся схемы движения маршрутов №23 и №78.

Маршрут №23 будет курсировать от поселка Кыргаулды по пр. Суюнбая – Ташкентский тракт – пр. Райымбека до ж/д вокзала Алматы-2.

Маршрут №78 при движении по Ташкентскому тракту будет заворачивать на пр. Алатау – пр. Абая до станции "Бауыржан Момышулы", где будет разворачиваться и двигаться в обратном направлении.