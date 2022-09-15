В Алматы изменит движение еще один автобусный маршрут
По информации Управления городской мобильности, теперь автобусы будут сворачивать с ул. Спасская налево на ул. Бекмаханова, потом направо на ул. Бартольда, еще раз направо на ул. Земнухова.
Затем автобус будет разворачиваться и ехать в обратном направлении с заездом на ул. Цеткин до ул. Бартольда – ул. Бекмаханова – снова заезд на ул. Спасскую – ул. Бекмаханова.
Далее – по схеме.
Фото: Управление городской мобильности
Он курсирует от мкр. Асыл Арман по Ташкентскому тракту – пр. Райымбека – ул. Жетысу – ул. Татибекова – ул. Халиуллина – ул. Есиль – Талгарский тракт – ул. Бухтарминская до мкр. Орынтай, где будет разворачиваться и ехать в обратном направлении.
В связи с запуском нового маршрута изменятся схемы движения маршрутов №23 и №78.
Маршрут №23 будет курсировать от поселка Кыргаулды по пр. Суюнбая – Ташкентский тракт – пр. Райымбека до ж/д вокзала Алматы-2.
Маршрут №78 при движении по Ташкентскому тракту будет заворачивать на пр. Алатау – пр. Абая до станции "Бауыржан Момышулы", где будет разворачиваться и двигаться в обратном направлении.