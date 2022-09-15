Легендарный Роджер Федерер объявил о завершении карьеры

15 сентября знаменитый швейцарец Роджер Федерер объявил всему миру о завершении своей 24-летней карьеры профессионального теннисиста. Последним пунктом его турнирной жизни станет Кубок Рода Лейвера, который пройдет 23-25 сентября в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

Швейцарский теннисист завоевал практически все титулы теннисного мира, став победителем на 20 турнирах "Большего шлема". Экс-первая ракетка мира в одиночном разряде и шестикратный чемпион Итогового турнира ATP, обладатель Кубка Дэвиса (2014) в составе сборной Швейцарии, олимпийский чемпион (2008) в мужском парном и серебряный призер (2012) в одиночном разряде.

Из всех подарков, которые теннис преподнес мне за эти годы, самым большим были люди, которых я встретил на своем пути: друзья, соперники и, прежде всего, болельщики, которые отдают спорту жизнь. Сегодня хочу поделиться с вами новостями. Как многие из вас знают, последние три года подарили мне много проблем в виде травм и операций. Много работал, чтобы вернуться в полную спортивную форму. Но также знаю возможности и пределы своего тела, и в последнее время его послание мне стало ясным. Мне 41 год, сыграл более 1500 матчей за 24 года. Теннис отнесся ко мне более щедро, чем я когда-либо мог мечтать, и теперь я должен осознать, что пора заканчивать свою соревновательную карьеру. Роджер Федерер

Федерер выиграл 111 турниров ATP, из них 103 в одиночном разряде. Был первой ракеткой на протяжении 310 недель, в том числе 237 недель подряд, что остается непобитым рекордом. Пятикратный первый номер рейтинга мира по итогам сезона, старейший игрок, когда-либо возглавлявший рейтинг ATP в одиночном разряде.

Также хотел бы поблагодарить своих соперников, мне посчастливилось сыграть столько эпических матчей, которые никогда не забуду. Мы сражались честно, со страстью и интенсивностью, я всегда старался уважать историю игры. Чувствую себя очень благодарным, мы подталкивали друг друга и вместе вывели теннис на новый уровень. Должен выразить особую благодарность моим невероятным болельщикам. Сколько сил и веры вы дали мне. Вдохновляющее чувство игры на полных стадионах было одним из самых острых ощущений в моей жизни. Без вас эти успехи казались бы одинокими, а не наполненными радостью и энергией. Роджер Федерер

41-летний теннисист заработал за карьеру призовыми свыше 100 млн долларов, при этом еще большие суммы получал в виде рекламных контрактов. Много лет входит в число самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes, а в 2020 году возглавил этот список.

Последние 24 года в туре были невероятным приключением. Хотя иногда кажется, что это прошло за 24 часа, это также было настолько глубоким и волшебным, что мне кажется, что я уже прожил полную жизнь. Мне посчастливилось играть перед вами в более чем 40 разных странах. Я смеялся и плакал, чувствовал радость и боль, и больше всего чувствовал себя невероятно живым. Во время своих путешествий встретил много замечательных людей, которые останутся друзьями на всю жизнь, которые постоянно находили время в своем плотном графике, чтобы посмотреть, как я играю, и подбодрить меня по всему миру. Спасибо! Роджер Федерер

Федерер женат на бывшей теннисистке Мирке Вавринец, у них четверо детей, два сына-близнеца и две дочери-близняшки. Роджер 19 лет подряд признавался самым любимым и популярным теннисистом мира среди болельщиков.

Когда моя любовь к теннису зародилась, я был мальчишкой в ​​своем родном Базеле. Наблюдал за игроками с чувством удивления. Они были для меня как гиганты, и я начал мечтать. Мои мечты заставили меня трудиться усерднее и начать верить в себя. Маленький успех придал мне уверенности, и весь мой путь – самое удивительное путешествие, которое вело меня к этому дню. Хочу от всего сердца поблагодарить всех вас, всех во всем мире, кто помог воплотить в жизнь мечты маленького швейцарского мальчика с мячом и ракеткой. Роджер Федерер

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