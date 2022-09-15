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Аким Кызылординской области встретился с образцовыми трудовыми семьями

Образцовые семьи, встреча Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области
В Кызылординской области немало образцовых семей, на протяжении долгих лет живущих в мире и согласии и воспитывающих множество детей, сообщает Zakon.kz.

Подобные трудовые династии, преданно служащие интересам Родины, достойны всяческих почестей. В рамках Дня семьи аким области Нурлыбек Налибаев встретился с отметившими золотую свадьбу семейными парами. В числе приглашенных на праздничное мероприятие – семьи простых рабочих, строителей, крестьян, доярка и механизатор.

В мероприятии приняли участие секретарь областного маслихата Наурызбай Байкадамов, председатель совета ветеранов Арип Хожбанов и руководители отраслей.

Образцовые семьи, встреча

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Глава региона отметил, что понятие семьи для казахского народа всегда было священно и рассказал про особую роль образцовых семей и сознательных родителей в воспитании будущего поколения.

У нашего мудрого народа есть поговорка "Родина начинается с семьи". Действительно, любовь к родной стране начинается с семейного очага. Только если в семье царят любовь и согласие, в доме будет благополучие и достаток. Как отметил в своем Послании нынешнего года президент страны Касым-Жомарт Токаев, защита интересов семьи и формирование детского капитала имеют особое значение. Несомненно, такая поддержка укрепит веру в будущее каждого казахстанца. А правильное восприятие подобных решений, направленных на процветание страны, будет возможно благодаря вашему вкладу. Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев

Образцовые семьи, встреча

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Аким области также сообщил, что в целях популяризации опыта образцовых семей в Кызылорде будет построен Дом матерей.

Секретарь областного маслихата Наурызбай Байкадамов поздравил счастливые супружеские пары с "Днем семьи" и отметил, что семейные ценности остаются неизменно значимыми в любое время.

Образцовые семьи, встреча

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

На встрече выступили вырастивший семь детей, 20 внуков и пять правнуков примерный отец Файзулла Сахиев и воспитавшая восемь детей, 22 внука и восемь правнуков мать-героиня, обладательница медали "За отличие в труде" и "Күміс алқа" доярка Разия Аппазова, поблагодарившие главу региона за оказанное внимание.

Также в ходе встречи гости вечера поделились мнениями о создании образцовых семей и укреплении семейных ценностей.

Мероприятие завершилось концертной программой и вручением памятных подарков приглашенным.

Образцовые семьи, встреча

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Отметим, за последние три года в регионе показатель рождаемости возрос на 16%.

На сегодняшний день в Приаралье проживает свыше 141 тыс. семей, в том числе более 48 тыс. многодетных. А около 17 тыс. матерей – обладательницы знаков "Алтын алқа" и "Күміс алқа".

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