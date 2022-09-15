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"Барыс" победил обладателя Кубка Гагарина – 2021

Хоккей Победа Барыса Фото: hcbarys.kz
Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" одержал вторую подряд победу в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Столичный коллектив обыграл на своей арене омский "Авангард" – чемпиона КХЛ 2021 года, сообщает Zakon.kz.

Но, надо признать, омичи очень плохо начали этот чемпионат. Перед выездом в Нур-Султан "Авангард" занимал предпоследнее 10-е место в Восточной конференции. Омская дружина приехала в Казахстан с надеждой выиграть и прервать свою проигрышную серию. И матч получился очень непростым, держа в напряжении обе команды до последних секунд.

Казахстанцы, в свою очередь, хотели порадовать фанатов и открыли счет в поединке. Отличился впервые в КХЛ молодой игрок "Барыса" Ансар Шайхмедденов.

Далее, во втором периоде, еще одну шайбу внесли в актив хозяева льда. Отличился Энтони Луис.

На исходе второго тайма россияне сократили отставание усилиями Владимира Ткачева. Но с началом третьей 20-минутки "Барыс" увеличил преимущество до трех шайб, благодаря результативным ударам Линдена Вея и Ивана Мищенко – 4:1.

Окончательный счет в этом противостоянии был зафиксирован на цифрах 5:3 в пользу казахстанской дружины.

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