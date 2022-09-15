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В МИД РК прокомментировали информацию о "выходе Казахстана из ОДКБ"

МИД РК о "выходе Казахстана из ОДКБ" Фото: пресс-служба МО РК
В соцсетях и мессенджерах появилось сообщение о том, что в начале 2023 года Казахстан планирует приостановить свое членство в ОДКБ. И якобы сообщить об этом официально планируют уже 1 января 2023 года, передает Zakon.kz.

В Министерстве иностранных дел РК опровергли эту информацию, пишет Stopfake.

Появившаяся в отдельных социальных сетях информация о якобы планируемом выходе Казахстана из ОДКБ является абсолютным фейком и не соответствует действительности. Казахстан стоит у истоков создания ОДКБ, является активным участником данной организации. Членство в ОДКБ полностью отвечает национальным интересам нашей страны. Договором о коллективной безопасности предусмотрены юридически обязывающие гарантии обеспечения безопасности для его государств-участников, в том числе и для Казахстана. Пресс-служба МИД РК

В заявлении министерства говорится, что в рамках ОДКБ отрабатываются навыки по совместному противодействию международному терроризму, нелегальной миграции, незаконному обороту наркотиков, трансграничной преступности, угрозам в информационной сфере.

Таким образом, сотрудничество в рамках ОДКБ является важным направлением внешней политики Казахстана, участие нашей страны в ОДКБ предусмотрено долгосрочными стратегическими документами Казахстана. В целом можно совершенно однозначно заявить, что Казахстан не рассматривает возможность выхода из Организации Договора о коллективной безопасности. Пресс-служба МИД РК

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