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Информационная группа Министерства обороны начала работу на востоке страны

Начала работу на востоке страны Фото: пресс-служба МО РК
С началом осенней призывной кампании по поручению министра обороны информационно-разъяснительная группа оборонного ведомства приступила к работе в регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Основные направления ее деятельности – разъяснение Послания Президента страны, популяризация воинской службы в обществе, а также реализация программы военно-патриотического воспитания молодежи "Біртұтас ұлт – біртұтас әскер".

Первыми регионами работы информационно-разъяснительной группы стали Семей и Усть-Каменогорск. В областных центрах в этой деятельности приняли участие руководство местных исполнительных органов, представители общественности и объединения солдатских матерей "Сердца матерей", ветераны Вооруженных сил и активисты республиканского военно-патриотического движения "Жас сарбаз".

В ходе встреч с военнослужащими, призывной и допризывной молодежью представители оборонного ведомства провели разъяснение основных положений Послания Президента страны народу Казахстана "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество". Были отмечены основные тезисы, озвученные Главой государства, которые станут основой для дальнейшего динамичного развития страны и повышения благосостояния казахстанцев.

Начала работу на востоке страны

Фото: пресс-служба МО РК

Особое внимание уделено призывной кампании. Военнослужащие Министерства обороны рассказали об особенностях прохождения срочной воинской службы, социальных гарантиях для военнослужащих и членов их семей, ответили на вопросы призывников и их родителей.

Кроме того, в Семее и Усть-Каменогорске оборонным ведомством было организовано торжественное награждение родителей лучших военнослужащих срочной службы, которые были призваны из Абайской и Восточно-Казахстанской областей, а сегодня проходят службу в разных регионах страны. Родителей поблагодарили за воспитание достойных сыновей Родины, а будущим воинам пожелали стать гордостью как для родителей, так и для земляков.

Начала работу на востоке страны

Фото: пресс-служба МО РК

В рамках реализации программы военно-патриотического воспитания молодежи "Біртұтас ұлт – біртұтас әскер" в общеобразовательных школах были проведены уроки мужества с участием ветеранов Вооруженных сил и действующих военнослужащих. Организована профориентационная работа и ознакомление подрастающего поколения с порядком поступления в военные учебные заведения. Для учащихся также показаны документальные фильмы о Вооруженных силах и видеоролики о военных вузах.

Как отметил Президент в своем Послании, сохранение суверенитета и территориальной целостности является особо важной задачей, а для дальнейшего укрепления государственности нам необходима сплоченность. В ходе общения с молодежью заметно, насколько подрастающее поколение заинтересовано в построении Справедливого Казахстана, понимает необходимость защиты Родины. Поэтому считаю деятельность нашей информационно-разъяснительной группы необходимой и своевременной. Начальник Департамента воспитательной и идеологической работы МО генерал-майор Серик Бурамбаев

Начала работу на востоке страны

Фото: пресс-служба МО РК

Ярким завершением работы информационно-разъяснительной группы стали концерты Центрального ансамбля Вооруженных сил, которые организованы под руководством начальника Национального военно-патриотического центра заслуженного деятеля Казахстана Армана Асенова.

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