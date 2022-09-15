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Ситуация в Украине: США ввели санкции против Кадырова, Россия ценит позицию КНР

Ситуация в Украине 15 сентября Фото: vk/Рамзан Кадыров
США готовы вводить санкции за поддержку использования российской платежной системы "Мир", в России обеспокоены судьбой мирных жителей на украинских территориях, откуда вышли ВС РФ, сообщает Zakon.kz.

  • Около $13,6 млн пожертвует фонд Lego на поддержку и реконструкцию системы образования Украины, а также на образовательные нужды детей-беженцев и их родителей в соседних странах.

  • Зеленский вручил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, посетившей Киев, орден Ярослава Мудрого.

  • США готовы вводить санкции за поддержку использования российской платежной системы "Мир" за пределами России - американский минфин.

  • Рамзан Кадыров призвал к "самомобилизации". По словам главы Чечни, каждый руководитель региона РФ вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев. Он считает, что таким образом украинский кризис "можно было бы решить в самый короткий срок".

  • США вводят санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи.

  • Россия высоко ценит сбалансированную позицию КНР по украинскому кризису - Владимир Путин.

  • В России обеспокоены судьбой мирных жителей украинских территорий, откуда ВС РФ вышли для перегруппировки - официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

  • Виновником ДТП с участием кортежа Зеленского в Офисе президента Украины назвали водителя другой машины, он был под стимуляторами. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Россия Ситуация в Украине Европейский Союз Захарова Мария Зеленский Владимир Путин Владимир
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