Ситуация в Украине: США ввели санкции против Кадырова, Россия ценит позицию КНР

Около $13,6 млн пожертвует фонд Lego на поддержку и реконструкцию системы образования Украины, а также на образовательные нужды детей-беженцев и их родителей в соседних странах.

Зеленский вручил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, посетившей Киев, орден Ярослава Мудрого.

США готовы вводить санкции за поддержку использования российской платежной системы "Мир" за пределами России - американский минфин.

Рамзан Кадыров призвал к "самомобилизации". По словам главы Чечни, каждый руководитель региона РФ вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев. Он считает, что таким образом украинский кризис "можно было бы решить в самый короткий срок".

США вводят санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи.

Россия высоко ценит сбалансированную позицию КНР по украинскому кризису - Владимир Путин.

В России обеспокоены судьбой мирных жителей украинских территорий, откуда ВС РФ вышли для перегруппировки - официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.