Отоларинголог рассказала о проблемах с сердцем из-за капель для носа

Зависимость от капель повышает риск развития инсультов, если у человека есть к этому предрасположенность, сообщает Zakon.kz.

Использование сосудосуживающих средств от насморка больше семи дней может привести к зависимости от препарата и со временем негативно сказаться на сердце и сосудах. Об этом рассказала врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко, сообщает URA.RU.

Если человек пользуется каплями больше семи дней и отказаться дальше от них не может, это считается началом зависимости. Но он еще может ее перебороть, просто отменив препарат и перетерпев. Если же применение длительное, месяц, два, кто-то пользуется годами, то отказаться самостоятельно будет сложно, так как уже происходят изменения в самом строении слизистой оболочки носа, сосуды разрастаются, человек не может жить без капель в силу анатомических изменений. Помимо привыкания, капли воздействуют на адреналовые рецепторы, расположенные по всему организму, а значит и все сосуды, в том числе головного мозга, а также увеличивается нагрузка на сердце. Ольга Мальченко

По словам отоларинголога, зависимость от капель может стать причиной инсультов. Вред наносится не только носу, но и всему организму. Повышается риск развития инсультов, если у человека есть к этому предрасположенность. Возникают сердечные проблемы, гипертония.

Врач подчеркнула, что органы человека перестают нормально работать из-за сосудосуживающих средств от насморка.

Капли воздействует на сосудистую стенку через адреналин, он вызывает сокращение мышечной оболочки сосудов. За счет того, что воздействие идет более сильное, чем обычно, когда организм подает сигналы, то мышцы реагируют сильнее. И когда человек отменяет капли, сосуды уже не могут полноценно сократиться. Они расширяются и идет застой, отек в носу. То есть с одной стороны сосуды мышечной стенки хуже сокращаются, с другой — они становятся шире. И идет застой крови. Такой вот замкнутый круг. Ольга Мальченко

Ранее отоларинголог назвал людей с повышенным риском заразиться коронавирусом.