Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Роналду забил первый гол в новом сезоне и помог "МЮ" одержать победу

Футбол Гол Лига Европы Фото: Instagram/cristiano
Cостоялись матчи второго тура Лиги Европы по футболу. В одном из этих поединков отличился известный нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, гол которого принес успех в выездной встрече с "Шерифом" из Молдовы, сообщает Zakon.kz.

Сам же матч завершился викторией "манкунианцев" – 2:0, кроме Роналду голом отметился форвард английского клуба Джейдон Санчо на 17-й минуте. А португалец реализовал пенальти на исходе первого тайма. Этот мяч стал для Криштиану первым в нынешнем сезоне и 699-м в карьере.

Рад забить и помочь команде победить! Три важных очка! Отличная работа, парни. Криштиану Роналду

После стартовых туров группового раунда Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" набрал 3 очка и располагается на 2-м месте в таблице группы E.

Следующую игру "МЮ" в Лиге Европы проведет 6 октября с "Омонией" из Кипра.

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.

Читайте также

Евгений Чебатков с музыкантами записали клип в поддержку Головкина

Первый канал Евразия приобрел права на показ боя Головкин – Альварес

Казахстан проиграл второй матч подряд на Кубке Дэвиса-2022 в Глазго

Куандык Шынасилов
УЕФА Роналду Криштиану
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
как будут назначаться пособия детям до 1,5 лет
Как будут назначать пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет
астрология везунчики счастье рейтинг
Астрологи озвучили любимчиков фортуны среди знаков зодиака
советник акима
Скончался советник акима Алматы
кто освобождается от налога на имущество
Кто освобождается от уплаты налога на имущество
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления