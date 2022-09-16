Роналду забил первый гол в новом сезоне и помог "МЮ" одержать победу

Cостоялись матчи второго тура Лиги Европы по футболу. В одном из этих поединков отличился известный нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, гол которого принес успех в выездной встрече с "Шерифом" из Молдовы, сообщает Zakon.kz.

Сам же матч завершился викторией "манкунианцев" – 2:0, кроме Роналду голом отметился форвард английского клуба Джейдон Санчо на 17-й минуте. А португалец реализовал пенальти на исходе первого тайма. Этот мяч стал для Криштиану первым в нынешнем сезоне и 699-м в карьере.

Рад забить и помочь команде победить! Три важных очка! Отличная работа, парни. Криштиану Роналду

После стартовых туров группового раунда Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" набрал 3 очка и располагается на 2-м месте в таблице группы E.

Следующую игру "МЮ" в Лиге Европы проведет 6 октября с "Омонией" из Кипра.