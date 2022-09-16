Фермеры Алматинской области рассказали об урожае

Вегетационный период в Алматинской области в этом году прошел успешно. Фермеры региона были обеспечены водой в достаточном количестве, сообщает пресс-служба РГП "Казводхоз".

В этом году на основных горных реках региона приточность была стабильной, что положительно отразилось на обеспечении поливной водой сельхозтовапроизводителей. Общий объем поданной поливной воды за вегетационный период составил 625 млн м3. Учитывая стабильную водоподачу в текущем году, по сравнению с прошлыми годами ожидается увеличение урожайности орошаемых культур.

Фото: пресс-служба РГП "Казводхоз"

В этом убедились представители СМИ в ходе пресс-тура, организованного РГП "Казводхоз" на Большой Алматинский канал им. Д. Кунаева (БАК).

В этом году проблем с водой вообще не было, период вегетации прошел прекрасно. Общая площадь посевов – 280 гектар, из которых 220 гектар – кормовой кукурузы, остальное – люцерны. Мы вырастили хороший урожай, ожидается минимум 10 тонн кукурузы с гектара. Работаю в этой сфере уже более 20-ти лет, и за последние годы у нас наблюдается только повышение урожайности. Управляющий крестьянского хозяйства "Айдарово" в селе Саймасай Енбекшиказахского района Алматинской области Магомед Гагалов

Фото: пресс-служба РГП "Казводхоз"

Местный фермер Жанболат Ахметов уточнил, что общая площадь яблочных садов – 150 гектар. У нас различные сорта яблок, посаженные в 2000-х годах.

Внедрены технологии Германии и Италии. С одного гектара собираем в среднем около 40 тонн яблок, а по некоторым сортам – и того больше. В наших планах – довести этот показатель до 60 тонн с гектара. Думаю, если мы будем так же усиленно работать, то достигнем этого результата. Наши яблоки охотно покупают, к примеру, Монголия, Россия, ОАЭ (Дубай), Алматы. Благодаря БАК им. Д. Кунаева мы не испытываем проблем с водой, используем воду рационально с помощью капельного орошения. В жаркие дни, когда температура доходит до 30 градусов, мы подаем до двух литров в день каждому дереву, в обычные дни – около 1-1,5 литра. Это очень выгодно: и вода экономно используется, и расходов меньше, и деревья получают больше влаги по сравнению с арычной системой. Жанболат Ахметов

Фото: пресс-служба РГП "Казводхоз"

Отметим, что зона влияния Большого Алматинского канала (протяженностью 168,2 км) вместе с Бартогайским водохранилищем охватывает территорию междуречья Шелек (Чилик) – Шамалган. Здесь расположены 4 района Алматинской области: Енбекшиказахский, Талгарский, Илийский и Карасайский, а также Алматы, райцентры Иссык, Талгар, Каскелен, село Шелек и др.

При этом орошаемые земли в зоне влияния БАК обеспечивают продукцией сельского хозяйства Алматы и основную часть населения Алматинской области.

Фото: пресс-служба РГП "Казводхоз"

В настоящее время водохозяйственный комплекс Бартогайского водохранилища и БАК обеспечивают водой около 60 тыс. га орошаемых земель двух районов Алматинской области: Енбекшиказахского и Талгарского. При этом вода в г. Алматы, Илийский и Карасайский районы не подается по причине изношенного состояния БАК и прилегающих к нему оросительных сетей.

Полный объем Бартогайского водохранилища составляет 320 млн куб. м, из которых 250 млн куб. м – полезный, регулируемый объем, и 70 млн куб. м – так называемый "мертвый" объем, который обычно используется для отложения наносов, – отметил в разговоре с представителями СМИ в ходе пресс-тура Мейрам Арыстанов, заместитель директора Большого Алматинского канала им Д. Кунаева РГП "Казводхоз".

Он уточнил: "Так как в этом году была благоприятная ситуация с водностью, мы не использовали "мертвый" объем, но в 2020-2021 гг., когда ощущалась нехватка воды, нам приходилось пускать на водообеспечение и эти резервы".

На сегодня, после успешного завершения вегетационного периода, объем воды составляет 80 млн куб. м. К концу сентября мы закроем сброс воды из водохранилища и вновь перейдем в режим накопления до следующего вегетационного периода. Отмечу, что таких затворов воды, которые есть в данном Бартогайском водохранилище, больше нет в Казахстане. Мейрам Арыстанов

По его словам, с самого начала работы Бартогайского водохранилища и по настоящее время капитальный ремонт здесь не проводился. В ближайшие 2-3 года планируется проведение полной реконструкции водохранилища, внедрение автоматизации и водоучета. В этих целях сейчас готовится соответствующая проектно-сметная документация.

Основными источниками воды в междуречье Шелек – Шамалган являются река Шелек с Бартогайским водохранилищем и Большим Алматинским каналом протяженностью 168,2 км с головным расходом в 87 м3/с.

Кроме того, наиболее значительные реки в данном районе: Тургень, Иссык, Талгар, Малая и Большая Алматинки, Аксай, Каскелен и Шамалган, а также многочисленные мелкие источники Карасу.

БАК и Бартогайское водохранилище позволяют за счет перераспределения воды в бассейнах рек объединить существующие оросительные системы в единую водохозяйственную систему междуречья Шелек – Шамалган.