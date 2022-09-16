20-й тур чемпионата КПЛ принес ряд неожиданных результатов
Алматинский "Кайрат", который борется за бронзовые медали чемпионата, на Центральном стадионе проиграл одному из своих конкурентов за призы турнира – "Ордабасы" из Шымкента. Финальный свисток арбитра зафиксировал результат 2:1 в пользу южан.
"Атырау", который также претендует на высокое место в казахстанском первенстве, уступил на своем поле аутсайдеру турнира "Турану" из Туркестанской области – 0:2.
Карагандинский "Шахтер" у себя дома минимально проиграл футболистам "Каспия" из Актау – 0:1.
За пять туров до окончания чемпионата КПЛ-2022 турнирная таблица выглядит следующим образом:
Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.