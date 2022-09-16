Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Европарламент признал Венгрию "электоральной автократией"

Европарламент, комиссия Фото: pixabay
Большинство депутатов Европейского парламента поддержали выводы доклада о том, что Венгрия превратилась в "электоральную автократию", сообщает Zakon.kz.

В пресс-релизе Европарламента говорится, что "Венгрия больше не может считаться полноценной демократией".

Депутаты Европарламента подавляющим большинством голосов проголосовали за отчет – 433 голоса, против – 123. Отсутствие реакции со стороны ЕС позволило Венгрии принять "гибридный режим избирательной автократии".

Это предложение не имеет обязательной силы. Однако оно призвало ЕС предпринять решительные шаги, чтобы обратить вспять "преднамеренные и систематические усилия венгерского правительства" по подрыву демократии и основных прав, сообщает Deutsche Welle.

В отчете содержится призыв к Комиссии приостановить финансирование планов восстановления Венгрии до тех пор, пока она не выполнит рекомендации ЕС и решения Европейского суда по правам человека и Европейского суда.

Это первый случай, когда институт ЕС прямо заявил, что государство-член не является полноценным демократическим государством. Теперь государства-члены должны действовать.Исполнительный директор по Европе и Евразии Фонда "Открытое общество" Даниэла Шварцер

В свою очередь Венгрия отвергает подобные обвинения.

Читайте также

Генсек ОДКБ провел переговоры с секретарями Совбеза Кыргызстана и Таджикистана

На всей протяженности кыргызско-таджикской границы идут столкновения

5 кораблей c продовольствием покинут Украину 16 сентября

Ирина Лукичева
Венгрия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
как будут назначаться пособия детям до 1,5 лет
Как будут назначать пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет
Томирис Заир, конкурс красоты и таланта Мисс Алматы
"Мисс Алматы-2022": названо имя победительницы
отопление Нур-Султан
Когда дадут отопление в Нур-Султане
В Алматы изменит движение автобусный маршрут
В Алматы изменит движение еще один автобусный маршрут
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления