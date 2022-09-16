Европарламент признал Венгрию "электоральной автократией"
В пресс-релизе Европарламента говорится, что "Венгрия больше не может считаться полноценной демократией".
Депутаты Европарламента подавляющим большинством голосов проголосовали за отчет – 433 голоса, против – 123. Отсутствие реакции со стороны ЕС позволило Венгрии принять "гибридный режим избирательной автократии".
Это предложение не имеет обязательной силы. Однако оно призвало ЕС предпринять решительные шаги, чтобы обратить вспять "преднамеренные и систематические усилия венгерского правительства" по подрыву демократии и основных прав, сообщает Deutsche Welle.
В отчете содержится призыв к Комиссии приостановить финансирование планов восстановления Венгрии до тех пор, пока она не выполнит рекомендации ЕС и решения Европейского суда по правам человека и Европейского суда.
Это первый случай, когда институт ЕС прямо заявил, что государство-член не является полноценным демократическим государством. Теперь государства-члены должны действовать.Исполнительный директор по Европе и Евразии Фонда "Открытое общество" Даниэла Шварцер
В свою очередь Венгрия отвергает подобные обвинения.