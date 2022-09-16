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В Самарканде началось заседание саммита Совета глав-государств ШОС в узком составе

В Самарканде началось заседание Саммита Совета глав-государств ШОС в узком составе Фото: akorda.kz
Заседание саммита Совета глав-государств ШОС в узком составе проходит в "Конгресс-центре" в Самарканде, сообщает Zakon.kz.

О начале заседания саммита сообщили в Telegram-канале Акорды.

В пресс-службе президента Казахстана также сообщили, что перед началом встречи в узком составе лидеры стран ШОС провели неформальную беседу.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Самарканд 15 сентября для участия в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Позднее глава государства и лидеры государств-членов ШОС посадили деревья в туристическом центре Silk road, посетили комплекс "Вечный город" и провели неформальную беседу.

16 сентября Касым-Жомарт Токаев прибыл в "Конгресс-центр", где будет проходить заседание Совета глав государств-членов ШОС. Главу государства тепло поприветствовал Шавкат Мирзиёев.

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