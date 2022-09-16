При содействии партии Amanat в госсобственность возвращен 1 млн га земли в Карагандинской области

Исполнительный секретарь партии Amanat Асхат Оралов совместно с членами комиссии "Жер аманаты" встретился с сельскими жителями Карагандинской области, обсудив актуальные проблемы нехватки пастбищных земель.

В ходе встречи сельчане и руководители крестьянских хозяйств поднимали вопросы деградации земель, отсутствия колодцев, низкого уровня субсидий, цен на дизельное топливо и другие.

Фото: пресс-служба Amanat

Исполнительный секретарь Amanat отметил, что члены комиссии, в состав которой входят депутаты от партии, представители Генеральной прокураторы, Министерства сельского хозяйства, юристы, общественные деятели, встречаются с сельчанами во всех регионах страны, чтобы узнать об их проблемах из первых уст.

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева ведется работа по возврату в госсобственность неиспользуемых и незаконно переданных в частные руки сельскохозяйственных земель. Задача комиссии "Жер аманаты" – обеспечить равный доступ к пастбищам для всех жителей сельской местности. Буквально за три месяца при содействии партии Amanat вернули более 1,6 млн гектаров в 10 регионах, из которых 1 млн гектаров возвращен в госсобственность в Карагандинской области. Мы на этом не остановимся и продолжим постоянную работу в данном направлении. Асхат Оралов

Фото: пресс-служба Amanat

Депутат Мажилиса от Amanat Ерлан Саиров подчеркнул, что дефицит пастбищ – не единственная проблема в земельной сфере.

Жители сел, фермеры поднимают множество вопросов, связанных с правами землепользования, распределения земельных паев и других. По итогам встреч в законодательство будут вноситься соответствующие изменения, – добавил он.

По словам местного жителя Нурбола Арынбаева, сельчане возлагают большие надежды на комиссию "Жер аманаты".

Фото: пресс-служба Amanat

Количество скота растет, а кормовой базы не хватает, особенно трудно малым хозяйствам. Нужны новые пастбища, доступные субсидии от государства, – отметил Нурбол Арынбаев.

Фермер Елдос Майлыбаев акцентировал внимание на том, что большинство местных жителей занято в мясном и молочном животноводстве.

Фото: пресс-служба Amanat

Нехватка пастбищ ощущается практически в каждом ауле. Мы видим конкретные результаты деятельности комиссии в нашей области, это отрадно. На встрече с партийцами мы озвучили и другие проблемные вопросы, которые также должны найти свое решение, – сказал он.

Известный юрист Бакытжан Базарбек отметил, что члены комиссии продолжат добиваться справедливого распределения пастбищ.

К сожалению, местные жители были вытеснены со всех пастбищ. Мы видим, что сельчане ждали такую комиссию. Мы все проверяем и сейчас возвращаем государству земли некоторых олигархов. Хочу еще раз подчеркнуть: все равны перед законом, – сказал Бакытжан Базарбек.

В этот же день в Карагандинском областном филиале партии Amanat члены комиссии "Жер аманаты" провели прием граждан.

Следует отметить, что для более оперативного решения земельных вопросов казахстанцы могут сообщать обо всех фактах нарушений по телефону «горячей линии» партии Amanat 8 800 080 44 41. Заявки также принимаются через WhatsApp по номеру +7 700 800 44 41.

На "горячую линию" уже поступило более 1,5 тысячи обращений. Все они переданы на рассмотрение региональных комиссий.