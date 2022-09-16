Может ли ИП заниматься реализацией лома

Имеет ли право ИП заниматься реализацией лома и нужны ли какие-нибудь разрешительные документы? Такой вопрос был задан на сайте электронного правительства, сообщает Zakon.kz.

В Комитете госдоходов МФ РК пояснили, что согласно Предпринимательскому кодексу РК предприниматели вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законами.

Вместе с тем в 2016 году вид деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов переведен с разрешительного на уведомительный порядок.

Соответствующий перечень уведомлений утвержден законом "О разрешениях и уведомлениях". В перечень входит порядка 60 уведомлений о различных сферах деятельности. Пунктом 45 утверждено "Уведомление о начале или прекращении деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов".

Полагаем, что деятельность по сбору (заготовке), хранению и переработке лома и отходов цветных и черных металлов вправе осуществлять только юридические лица, – резюмировали в КГД.