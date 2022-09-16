В чем отличие рассрочки от кредита

Является ли рассрочка кредитом? В чем между ними разница и каковы их особенности? Что будет, если не платить за рассрочку и кредит?

Главным отличием рассрочки от кредита является то, что рассрочку не получают наличными, ее предоставляют на покупку чего-то конкретного (бытовой техники, одежды, телефона и т.д.). А если вы взяли, к примеру, кредит наличными в банке, то тратить полученные средства сразу вы не обязаны.

Рассрочка кажется удобным инструментом: покупатель получает желаемое сразу, оплачивая товары и услуги частями, без переплаты.

Условия рассрочки представлены в договоре между продавцом и покупателем, в котором указываются срок, размер и график платежей. Покупатель становится собственником только после выплаты всей стоимости товара. Он не платит проценты и штрафы за просрочку.

Распространенным является тип рассрочки, при которой в качестве посредника между покупателем и продавцом выступает банк.

Учтите, что требования для оформления рассрочки могут быть разными. К примеру, у банка список документов обычно стандартный – контактные данные, электронный адрес и ИИН. Магазин же, если он не оформляет кредитный договор с банком-партнером, может потребовать представить дополнительные данные, к примеру, подтверждение регистрации по месту жительства, договор поручительства и т.д.

Почему рассрочка выгодна для продавцов?

Благодаря рассрочкам и потребительским кредитам люди покупают значительно больше, в итоге прибыль продавцов растет, то есть можно таким образом продать намного больше товара. Особенно хорошо реализуются по рассрочке потребительские товары: бытовая техника, стройматериалы, одежда, обувь, а порой и продукты на крупную сумму. Здесь успешно работает психология "товар сейчас, а деньги потом".

В некоторых случаях магазины при оформлении рассрочки требуют внести первоначальный взнос в размере 20-50% от суммы, а остальное – частями в течение определенного срока – от 2-3 месяцев до года. Обычно ежемесячные выплаты не такие большие по сумме и потому не являются большим грузом для покупателя. Другое дело, когда человек сам нагружает себя сразу несколькими рассрочками. Потребитель, увлекшись спонтанными покупками, может надолго попасть в кредитную кабалу.

«Плюсы» рассрочки:

возможность купить дорогой товар, не имея необходимой суммы;

на период рассрочки можно пользоваться приобретаемым товаром "здесь и сейчас";

рассрочка не предполагает кредитных процентов;

удобство оформления – покупателю не нужно самому собирать документы и обращаться в банк. Сегодня оформить все необходимые документы можно сразу в магазине, в том числе онлайн.

«Минусы» рассрочки:

небольшой срок предоставления рассрочки. Кредит обычно выдается на большой срок, рассрочка – на несколько месяцев;

большой размер суммы ежемесячного взноса. Поэтому рассрочка может быть менее доступной ввиду больших регулярных платежей;

необходимость делать первый взнос;

магазин может предлагать рассрочку, чтобы избавиться от залежавшегося товара, а также при продаже сезонных товаров (к примеру, шуб);

ощущение, что совершать покупки в рассрочку легко, влечет за собой необоснованные траты, лишние покупки.

Когда просрочку маскируют под кредитом?

Учтите, что магазин, предлагая рассрочку, в некоторых случаях может заранее поднять цены на товары на 10-20%, а потом сделать скидку банку для беспроцентной рассрочки в том же размере. Поэтому проверяйте стоимость интересующего вас товара на рынке, в разных магазинах.

И хотя такая покупка выглядит как рассрочка, без переплаты за товар, формально покупатель берет на себя кредитные обязательства перед банком. Получается, что рассрочка здесь – просто маркетинговая уловка.

К примеру, вы покупаете стиральную машину. Вам в магазине бытовой техники предлагают ее в рассрочку без процентов на 10 месяцев. На самом деле банк оформляет с вами кредитный договор, в котором указана процентная ставка. Общую сумму выплат по процентам магазин оформляет в виде скидки на холодильник, которая покрывает сумму этих процентов. Так, вам продают стиральную машину за 200 тыс. тенге – эту сумму банк-партнер дает вам в кредит, и за 10 месяцев по нему "набегут" проценты – 40 тыс. тенге. Магазин оформляет их в виде скидки.

Таким образом, отличить рассрочку от кредита вам поможет, прежде всего, договор. Поэтому всегда внимательно читайте договор, тщательно изучите каждый пункт. Финансовую и юридическую ответственность в конечном счете несете только вы!

Рассрочка и кредит – это большая ответственность!

Неважно, оформили ли вы рассрочку или кредит, но, если вы не платите за них, это грозит серьезными неприятностями. К примеру, вас могут привлечь к суду за неуплату по договору о предоставлении рассрочки. В случае неуплаты по кредитному договору информацию о невыполнении обязательств кредитор будет обязан направить в кредитные бюро, и она будет отражена в вашей кредитной истории. Кредитор также может выставить платежное требование (в случае, если эта мера оговорена в договоре), и без дополнительного согласия должника определенная сумма будет списана с банковского счета. Кредитор может передать задолженность на досудебное взыскание и урегулирование коллекторскому агентству. Поэтому лучше всегда вовремя закрывать свои долги.

Знайте, что если вы оказались в трудной финансовой ситуации и по вашему кредиту возникла просрочка, то вы можете решить вопросы по реструктуризации своего займа напрямую с кредиторами.

Напомню, с 1 октября 2021 года введен единый обязательный для банков и микрофинансовых организаций порядок урегулирования просроченной задолженности граждан по банковским займам и микрокредитам. Порядок предусматривает проведение кредитором работы по рассмотрению заявления заемщика на реструктуризацию займа, исходя из текущей платежеспособности заемщика.