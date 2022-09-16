Галымжан Ниязов назначен районным акимом в Мангистауской области

Сегодня, 16 сентября, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил депутатам кандидатуру нового акима, предложенного вместо подавшего заявление на увольнение по собственному желанию Тлека Кошмагамбетова, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата Мангистау уточнили, что новой кандидатурой на пост акима стал Галымжан Ниязов, чья кандидатура была согласована с Администрацией президента РК.

Депутаты одобрили предложенную кандидатуру, отметив, что знают Галымжана Ниязова как опытного управленца.

Нурлан Ногаев поблагодарил Тлека Кошмагамбетова за проделанную работу и дал ряд конкретных поручений Галымжану Ниязову, касающихся социально-экономического развития Мангистауского района.

Галымжан Ниязов окончил Казахский национальный политехнический университет им. К. Сатпаева по специальности "Полиграфические машины и автоматизированные комплексы", а также Актауский государственный университет им. Ш. Есенова по специальности "Промышленное, гражданское строительство и городское хозяйство".

Трудовой путь начал в 1990 году в АТП-1 города Шевченко. В разные годы руководил рядом коммерческих организаций в сфере нефти и строительства. Также занимал должности главного специалиста и руководителя в структурах акиматов Мангистауской и Кызылординской областей. С 2017 по 2020 год был акимом Актау, а с июня 2020 года по сегодняшний день – заместителем акима Мангистауской области.

4 февраля стало известно о задержании замакима Мангистауской области Галымжана Ниязова. В Агентстве РК по финансовому мониторингу уточнили, что он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Замакима тогда арестовали на два месяца.

17 февраля суд удовлетворил ходатайство следователя на изменение меры пресечения Галымжану Ниязову на "домашний арест". Все это время замакима находился в отпуске без содержания.

Следователи обвинили Ниязова в том, что он направил в Министерство энергетики письмо, в котором просил об отмене действия меморандума и о проведении торгов сжиженным газом без установления ограничений для нижнего и верхнего предела цены. Якобы именно это решение и привело к резкому скачку цен на топливо.

25 мая сообщалось, что арестованный в феврале Галымжан Ниязов вышел на работу.

3 июня в Департаменте экономических расследований по Мангистауской области сообщили, что постановлением суда от 25 мая Галымжан Ниязов временно отстранен от ранее занимаемой должности в связи с признанием его подозреваемым по уголовному делу. Мера пресечения в виде "домашнего ареста" в отношении замакима была продлена до 24 июня.

27 августа стало известно, что завершено и направлено с обвинительным актом в прокуратуру области досудебное производство по уголовному делу в отношении вице-министра энергетики РК Жумабая Карагаева и заместителя акима Мангистауской области Галымжана Ниязова.

9 сентября стало известно о прекращении уголовного преследования после жалобы адвокатов в Генеральную прокуратуру РК. Производство по делу прекратили на основании отсутствия состава уголовного правонарушения.