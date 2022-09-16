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Число пострадавших на границе Таджикистана и Кыргызстана увеличилось

Число пострадавших на границе Таджикистана и Кыргызстана увеличилось Фото: pixabay
16 сентября произошел очередной конфликт на таджикско-кыргызской границе. Пострадавшие есть с обеих сторон, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Кыргызстана, в Баткенскую областную больницу поступил 31 пострадавший. В каком состоянии пострадавшие, пока неизвестно.

По информации Sputnik Таджикистан, в селах Исфары и Бободжон-Гафуровского района фиксируются десятки пострадавших после утренних боестолкновений 16 сентября на таджикско-кыргызской границе. Также появилась информация, что во время перестрелки погиб один местный житель. Официального подтверждения от властей Таджикистана о жертвах пока не поступало.

14 сентября на кыргызско-таджикской границе вновь произошел конфликт, который продолжается до сих пор. В тот день два кыргызских пограничника получили ранения. Также с таджикской стороны было несколько раненых.

16 сентября в Бишкеке люди вышли на митинг из-за событий на кыргызско-таджикской границе.

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Анастасия Стативкина
Кыргызстан Таджикистан
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