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В Нур-Султане мост по улице Сарайшык отремонтируют до конца октября

мост Фото: акимат города Нур-Султан
Ремонтные работы на мосту по улице Сарайшык будут продолжены в Нур-Султане. Их планируют завершить до конца октября, рассказали в столичном акимате, сообщает Zakon.kz.

Ранее на мосту обнаружили дефекты – выщелачивание бетона накладной железобетонной плиты (дыра). Ремонтные работы завершены на одной части моста.

С 16 сентября до конца октября текущего года ремонтные работы проведут на другой стороне моста. Движение частично перекроют от проспекта Р. Кошкарбаева до транспортной развязки на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык.

Более 12 лет назад проводился ремонт этого моста. Из-за большой проходимости за это время время образовались трещины, ямы и выбоины.

За последние годы в Нур-Султане отремонтировали, построили более 400 дорог. Большая часть из них проходит в жилых массивах города.

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Ирина Лукичева
Нур-Султан
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